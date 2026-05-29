Marius Baciu l-a convins pe Gigi Becali la barajul Dinamo – FCSB 1-2: ”E antrenorul numărul unu al României”

Marius Baciu a obținut două victorii în prelungiri și a reușit calificarea în Conference League cu ”roș-albaștrii”. Încântat de faptul că va fi din nou în cupele europene după întâlnirea Dinamo – FCSB 1-2, Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnician.

Gigi Becali s-a convins în privința lui Marius Baciu după Dinamo – FCSB 1-2

Imediat după încheierea partidei din , patronul Gigi Becali a ținut să-l laude pe tehnicianul Marius Baciu și, în stilul caracteristic, a precizat că nu l-ar schimba cu niciun mare antrenor din Vest.

”Baciu e antrenorul numărul unu al României. Așa e! L-a întrecut pe Kopic. L-a bătut. E peste el. A luat centrul lui Kopic. De acum încolo o să vadă ei becalizarea. Nu mai las eu echipa asta.

Dacă îmi dai cu toporul în cap, nu îl schimb pe Baciu. A jucat un meci acum de 10 milioane de euro. Dacă vine Mourinho cu Klopp și cu Pep… Hai, la revedere! Asta e dreptate și recunoștință”, a declarat Becali, la .

Discurs exuberant al lui Gigi Becali

După calificarea în Conference League, Gigi Becali a exultat și nu a ratat ocazia să lanseze un atac dur la adresa lui Mihai Rotaru, după ce acesta a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre în momentul în care Universitatea Craiova a câștigat titlul.

”Începem becalizarea României! Cum să nu participe Rotaru? Contează că România se becalizează prin faptele lui Becali. Eu am 24 de participări la rând în cupele europene. Tu ai două. Și Mititelu are mai multe. Nici în Conference League nu o să fie Craiova. Nu am nevoie de puncte de la Craiova. Apar punctele.

Credeați că mă lasă pe mine Domnul? A dat puțin și la dușman. Domnul a zis: ‘Nu te voi lăsa la greu. Te învăț să mânuiești sabia’. Așa m-a învățat pe mine Domnul. A pus mâna pe mine. Eu am spus: ‘Dacă trebuie să mă calific, dă-mi, Doamne, un semn’.

Eu nu știam dacă merit. La corner am zis asta. Mi-a dat semn. Am dat gol. Ce dacă te-a egalat? Ți-am dat semn că te califici. Așa spuneam în gândul meu. A venit Domnul, a făcut 2-1. Becalizarea României”, a spus patronul FCSB.