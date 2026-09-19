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Patru luni pe banca FCSB-ului par să-și fi pus amprenta asupra lui Marius Baciu (51 de ani). Dacă la prima conferință de presă antrenorul roș-albaștrilor era zâmbitor, relaxat și plin de entuziasm, la cea mai recentă apariție în fața jurnaliștilor a afișat o cu totul altă stare de spirit. Vizibil încruntat și apăsat de presiunea rezultatelor, Baciu se pregătește pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, care ar putea fi ultimul său meci pe banca roș-albaștrilor dacă nu va obține cele 3 puncte.

Transformarea lui Marius Baciu în patru luni la FCSB

Pe 19 septembrie 2026 se împlinesc exact patru luni de când Marius Baciu a fost instalat în funcția de antrenor principal al FCSB-ului. Tehnicianul din Mediaș revenea în antrenorat după o pauză de trei ani și deborda de optimism și entuziasm la perspectiva de a pregăti echipa la care a scris istorie. La vremea respectivă, Baciu avea un obiectiv important: calificarea roș-albaștrilor în preliminariile Conference League. Și a reușit! Primele sale două meciuri pe banca FCSB-ului s-au încheiat cu victorii uriașe. Mai întâi a venit succesul din semifinala barajului cu FC Botoșani, scor 4-3, urmat de triumful din partida decisivă cu Dinamo, câștigată de roș-albaștri cu 2-1.

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Entuziasmul de la începutul mandatului nu a durat însă prea mult. Deși și-a îndeplinit obiectivul și a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League, Marius Baciu a început să întâmpine tot mai multe probleme. Prima mare lovitură a venit în cupele europene, acolo unde

Nici în campionat lucrurile nu au mers conform așteptărilor. FCSB a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, dintre care trei s-au încheiat cu înfrângeri, iar distanța față de primul loc a crescut considerabil. În acest context, postul lui Marius Baciu a început să fie pus sub semnul întrebării. Speculațiile privind o posibilă înlocuire au apărut încă de acum două etape, după eșecul cu Dinamo, scor 1-2, când . Astfel, presiunea asupra lui „Bacione” a crescut de la o săptămână la alta.

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Gigi Becali i-a trasat antrenorului un obiectiv clar: să câștige minim 4 puncte din confruntările cu Petrolul și Universitatea Craiova. După remiza cu ploieștenii, scor 2-2, Baciu este obligat să câștige în Bănie pentru a îndeplini cerința patronului. FANATIK a anunțat însă în exclusivitate că Marius Baciu . Astfel, partida din Bănie ar putea reprezenta ultima apariție a tehnicianului în calitate de antrenor principal al roș-albaștrilor.

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De la zâmbete și entuziasm la presiunea demiterii

Schimbarea prin care a trecut Marius Baciu în cele patru luni petrecute pe banca fostei campioane este vizibilă chiar și pe chipul său. Dacă la prima conferință de presă tehnicianul era zâmbitor, relaxat și deborda de optimism, , a afișat o cu totul altă expresie.

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Cu o mină posomorâtă și vizibil încruntat, Baciu a părut departe de antrenorul plin de entuziasm care prelua FCSB pe 19 mai 2026. Presiunea rezultatelor și incertitudinea privind viitorul său par să-și fi pus amprenta asupra tehnicianului, iar imaginile de la cele două conferințe de presă ilustrează contrastul dintre începutul promițător al mandatului și situația delicată în care se află în prezent.

Conferința de vineri ar putea rămâne ultima susținută de Marius Baciu în calitate de antrenor al FCSB-ului, indiferent de rezultatul confruntării cu Universitatea Craiova. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că : Ianis Zicu (42 de ani) și Mirel Rădoi (45 de ani).

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