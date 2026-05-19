Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Declarație surpriză a fostului internațional: “Este cea mai bună variantă posibilă!”

Gigi Becali a surprins cu numirea lui Marius Baciu (51 de ani) în funcția de antrenor la FCSB. Însă, tehnicianul este văzut ca o variantă foarte bună pentru momentul în care se află ”roș-albaștrii”.
Traian Terzian
19.05.2026 | 12:46
Cum este percepută numirea ca antrenor la FCSB a lui Marius Baciu (51 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
Prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA, foștii fotbaliști Sabin Ilie și Bănel Nicoliță sunt convinși că Marius Baciu va face treabă la FCSB. Care sunt principalele atuuri ale noului antrenor și ce va aduce în plus la echipă.

Numirea lui Marius Baciu ca antrenor la FCSB, privită cu ochi buni

Fostul internațional Sabin Ilie este încântat de numirea fostului său coechipier, anunțată în exclusivitate de FANATIK, și a dezvăluit faptul că acesta va aduce disciplină în lotul ”roș-albaștrilor”. În plus, Marius Baciu nu va accepta ca jucătorii săi să fie nepregătiți fizic sau se plângă pe teren.

”Îl cunosc personal și am lucrat cu Marius Baciu. Este cea mai bună alegere acum pentru FCSB. Înainte să-l pună antrenor la FCSB s-au informat foarte bine ce poate Marius. Două lucruri la care el ține foarte mult sunt munca și disciplina. Nu știu câți antrenori din România au școala de fotbal a lui Marius.

O să-i fie foarte greu, pentru că la FCSB nu trebuie să schimbi doar jucătorii, trebuie să schimbi foarte multe începând de la mentalitate. Iar aici Marius are un plus, pentru că el are mentalitate de pe vremea când jucam. Timpul ne va demonstra, dar eu bag mâna în foc pentru el.

Dacă în mandatul lui o să vedeți pe vreunul care se pune pe jos cu crampe, eu nu o să mai vorbesc de fotbal în viața mea. Dacă vreun jucător face așa ceva se exclude singur. Îi spune o dată, de două, de trei ori, dar apoi se exclude singur. O să vedeți o schimbare și la Olaru, nu o să-l mai vedeți cum se tăvălește pe jos. Marius are nevoie de bărbați adevărați și inteligenți în fotbal”, a declarat Sabin Ilie, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a ajuns Baciu mai devreme la FCSB

Fostul atacant este convins de faptul că FCSB nu este o echipă prea mare pentru Marius Baciu și a mărturisit că se aștepta ca acesta să ajungă mai demult pe banca tehnică a ”roș-albaștrilor”.

”Este o alegere foarte bună, pentru că Marius știe ce se întâmplă la FCSB. La Marius prima dată trebuie să pleci cu muncă și cu disciplină. Ce antrenamente face Marius… Antrenor secund Sorin Bucuroaia, care este unul dintre cei mai buni secunzi. Are caiete pline pentru antrenamente.

(n.r. – Nu crezi că e o pălărie prea mare?) Pentru unii poate să pară așa, pentru mine nu. Eu mă așteptam să fie mai de mult antrenor la FCSB. Va face treabă. Dacă nu te propune cineva la FCSB, e greu. La Daco-Getica, Marius a dat un jucător de 16 ani la Salzburg pe bani mulți. E vorba de fundașul central Andrei Duță și vor mai veni doi jucători”, a spus Sabin Ilie.

De ce are nevoie Baciu pentru a reuși la FCSB

La rândul său, Bănel Nicoliță s-a arătat încântat de alegerea făcută de Gigi Becali și își dorește ca Marius Baciu să facă performanță, dar a precizat la FANATIK SUPERLIGA că acesta va avea nevoie de timp pentru a putea să-și pună amprenta.

”Contează foarte mult dacă are timpul necesar să-și pună toate ideile în practică. Mai ales că vin două meciuri foarte grele de baraj în care joci cu Botoșani și apoi, dacă treci, cu Dinamo. N-am jucat împreună cu Baciu, dar îl știu că e un antrenor foarte bun. Dânsul mai era pe la Daco Getica director, președinte și mai vorbeam despre fotbal.

Este unul dintre oamenii care a scris istorie pentru Steaua. Și când spui asta e clar că face parte din familia noastră frumoasă și sunt sigur că merită șansa de a antrena FCSB. Și poate să fie o surpriză bună din toate punctele de vedere. Un antrenor tânăr care acum poate să-și demonstreze valoarea”, a afirmat Nicoliță.

Ce va aduce nou Marius Baciu la FCSB

Fostul jucător de la FCSB a recunoscut că a fost surprins de numirea lui Marius Baciu la FCSB, dar a vorbit la superlativ despre omul care va sta pe banca ”roș-albaștrilor”, lucru care a contat foarte mult și în alegerea făcută de Gigi Becali.

”M-a surprins numirea lui, pentru că mă așteptam să pregătească un antrenor de afară. Mă bucur că e un stelist de-al nostru și sunt sigur că vine cu sufletul deschis să facă performanță. Cunoaște echipa, cunoaște patronul, știe unde vine, știe cu ce se mănâncă, poate să facă lucruri bune pentru echipă, pentru suporteri.

Dacă va avea și timpul necesar să-și pună amprenta atunci va reuși. E super ca om, un băiat cu bun simț. Sunt sigur că va veni cu ceva nou față de ce au avut ceilalți antrenori de la FCSB. Va veni cu o disciplină puternică, acum nu știu dacă și jucătorii pot accepta acest lucru”, a precizat Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Baciu, antrenorul perfect pentru FCSB

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
