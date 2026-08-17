Marius Baciu nu s-a ferit de cuvinte după greșelile elevilor săi din FCSB – FC Botoșani: „Au fost o povară pentru noi”

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Marius Baciu a fost un fundaș central bun al României, însă el nu a prins nicio selecție la echipa națională, având o concurență uriașă în acea perioadă. Actualul antrenor al lui FCSB are toată expertiza necesară pentru a analiza greșelile fundașilor săi centrali, care au dus la cele două goluri primite de roș-albaștrii în meciul cu FC Botoșani.

FCSB, greșeli majore în defensivă la meciul cu FC Botoșani. Cum a comentat Marius Baciu erorile lui Dawa și Batubinsika

o puteau costa cele trei puncte pe FCSB. Chiar dacă roș-albaștrii au primit două goluri, formația antrenată de Marius Baciu a înscris de trei ori și a urcat astfel pe prima poziție în clasament, la finalul etapei cu numărul 5.

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Antrenorul formației patronate de Gigi Becali a fost mulțumit per total de jocul elevilor săi, singurul lucru negativ pe care l-a evidențiat fiind greșelile individuale făcute de cei doi stoperi: „Am făcut o repriză foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut în teren. Am făcut o repriză foarte bună cu trei fundași centrali, păcat de greșeala de pe final. Alergi tot timpul după o greșeală. În a doua repriză s-a jucat pe contre și se putea întâmpla orice, dar dorința băieților ne-a ajutat foarte mult, știind că putem fi astăzi pe primul loc. Nu cred că se poate contesta victoria noastră.

Orice greșeală te deranjează, dar sperăm să le eliminăm cât mai repede. Au fost o povară pentru noi aceste greșeli individuale. Au fost greșeli care se pot remedia. Trebuie mai multă concentrare. Trebuie să fie mult mai prudenți, mult mai atenți. Totuși, sunt jucători cu experiență. Nu poți spune că nu au avut și momente foarte bune. Marchezi, faci un joc bun, dar alergi după greșeli.

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Vreau să vorbesc cu Tavi Popescu, nu știu exact ce s-a întâmplat cu el. L-am văzut foarte supărat. Îmi e foarte apropiat și voi afla. Ăsta este Tavi Popescu… este un jucător cu calități foarte bune. Lui îi trebuie constanță și curaj. Și Bîrligea s-a antrenat extraordinar în ultimele săptămâni. Mă bucur pentru el foarte mult. Avea nevoie de aceste goluri. S-a bătut cu adversarul… acesta este Bîrligea pe care ni-l dorim cu toții. La CFR nu este un meci ușor, chiar dacă au pierdut 0-3”, a declarat Marius Baciu, la

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De ce tactica cu trei fundași centrali a lui FCSB a fost abandonată în a doua repriză

Deși Gigi Becali era sigur că noua tactică cu trei fundași centrali va revoluționa jocul lui FCSB, lucrurile nu au stat chiar așa. Roș-albaștrii au început bine și au înscris destul de repede, însă

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Omul de afaceri a explicat după meci că a stabilit împreună cu antrenorul său să revină la sistemul cu patru fundași dacă lucrurile nu merg conform planului la pauză. Deoarece pe tabelă era egalitate, FCSB a renunțat rapid la ideea cu trei stoperi, înlocuindu-l pe Dawa cu Valentin Crețu.