Marius Baciu nu se gândește la demisie după rușinea cu Auda: „Nu plec! MM Stoica este un erou”

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Pentru FCSB urmează un nou test, de această dată meciul cu Farul Constanța. După ce a spus adio Europei după 3-7 la general cu FK Auda, Baciu a intrat rapid în colimatorul fanilor echipei, care i-au cerut demisia. Cu toate acestea, Marius Baciu anunță că are susținerea necondiționată a lui MM Stoica, pe care-l consideră „erou”.

Marius Baciu nu se gândește la demisie după eliminarea rușinoasă din Conference League

„Urmează un joc foarte important pentru noi, după două etape foarte bune în care am câștigat. Vrem să continuăm și să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte. Corect, venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare.

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Nu e simplu pentru nimeni din tot colectivul. Nu e ușor să digerăm o necalificare, ne-am dorit mult mai mult. Eu îmi asum foarte mult de câte ori luăm un gol, așa am fost și ca jucător. Am analizat greșelile pe care le-am făcut și încercăm să trecem peste ele”, și-a început discursul Baciu.

Cât despre demitere, sau demisie, Marius Baciu a anunțat că nu se pune problema în acest moment: „Mă simt foarte bine, simt că toată lumea e lângă echipă și lângă staff-ul tehnic, inclusiv jucătorii. Am văzut ce mesaje au transmis jucătorii, înseamnă că sunt alături de noi și noi alături de ei.

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Exclus, niciodată! Dacă se va considera vreodată, cândva, da, o să analizăm. Dar, deocamdată, suntem la început de drum. Am mai multe victorii decât înfrângeri până acum. Suntem mult mai bine mental în ultima vreme. Fizic, n-am reușit să ne antrenăm cu toții. Unii au făcut antrenamente separate”.

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Marius Baciu crede că fotbalul românesc nu este atât de slab pe cât se „spune”

Într-o perioadă în care tot mai multă lume consideră că fotbalul românesc este lipsit de valoare, antrenorul celor de la FCSB este de o părere diferită. „Mie nu mi se pare că fotbalul românesc arată rău. Dacă a pierdut Craiova, nu înseamnă că nu putea să câștige. La fel și noi. Noi ne reproșăm foarte multe lucruri, eu nu mă raportez doar la scor, e urât și rușinos”, a completat Baciu.

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Antrenorul celor de la FCSB a folosit o metaforă atunci când a explicat de ce nu ia în considerare să plece de la FCSB: „Mulți se căsătoresc după două luni, că e dragostea mare, și eșuează. Sunt alții care divorțează mai târziu. Noi suntem și facem totul pentru a-i integra rapid pe jucătorii străini. Orice jucător are nevoie de acomodare”.

Marius Baciu nu a vorbit cu Gigi Becali, dar este susținut necondiționat de „eroul” MM Stoica

În încheiere, , însă are susținerea necondiționată a lui MM Stoica, pe care-l considera un „erou”: „Am avut o discuție cu MM Stoica și cu staff-ul meu, cu domnul Becali n-am discutat, dar am primit încurajări. Antrenorul este primul vinovat, eu sunt primul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat. Sunt convins că puteam să-i capacitez mai bine pe jucători în anumite momente.

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În turul dublei am avut un moment în care așteptam să ne dea fault și ne-au dat gol pe contraatac. Asta mi le reproșez. Mă văd în locul lui Dawa. S-a discutat foarte mult și despre Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul vinovat e portarul. Problema noastră e că n-a fost VAR. E o greșeală. Dacă arbitrul nu ți-a dat fault, plângem, ce să facem?

. Nu-i ușor de digerat un 3-7, dar zi de zi încercăm să convingem să ajungem aici. MM Stoica, pentru clubul ăsta și pentru mine, e un erou pentru cum pune problema vizavi de ce înseamnă o echipă atât de iubită ca FCSB”. De asemenea, Marius Baciu nu a dorit să vorbească despre șansele portarului Ștefan Târnovanu de a rămâne titular la FCSB, după prestațiile mai puțin reușite din ultima perioadă.