Marius Baciu, out de la FCSB după 2-2 cu Farul!? Gigi Becali e categoric: „E o problemă de antrenor!”

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Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat direct dacă se pune problema ca FCSB să renunțe la antrenorul Marius Baciu (51 de ani) după egalul cu Farul, scor 2-2. Patronul clubului roș-albastru a transmis cu această ocazie că pentru moment nu ia în calcul un astfel de scenariu. Pe de altă parte însă, a admis că există anumite probleme în prezent la echipă și în ceea ce privește banca tehnică.

Ce a spus Gigi Becali despre Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2

Întrebat și despre varianta Dan Petrescu, vehiculată recent în spațiul public, omul de afaceri a spus că nu a luat așa ceva în calcul în ultima perioadă. „Eu am făcut 68 de ani. Crezi că am chef să mă mai duc pe la echipă? Îl am pe MM acolo. Întrebați-l pe MM. Am încredere în el până la un moment dat. E frate, prieten, dar până la un moment dat. Se întâmplă niște lucruri și te faci de râs. Atunci trebuie să intervii. O să vedem.

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El o să zică că a greșit nu știu cine. Am încercat tot ce este posibil să încropesc o echipă. Stai să vedem dacă există o echipă. Dacă există jucători. Nu m-am gândit la Dan Petrescu. Nu speculați. Nu se pune problema demiterii antrenorului acum. Cred că sunt probleme și acolo, dar nu se pune problema.

Baciu nu este în pericol. E posibil… Dacă îmi dau seama că asta este problema, bineînțeles că voi lua măsuri. A bătut Dinamo, ne-a dus în Europa. Nu e vina lui că nu ne-am calificat. Au fost niște minuni acolo. E ceva ce nu îmi place. Astăzi trebuia să câștigăm la scor. Farul, cu tot respectul, e o echipă mică. Are doi jucători la care eu am renunțat: Radaslavescu și Cercel. Eu i-am dat. Am renunțat la ei”, în direct la după

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Ce jucători a criticat Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2

, cu mențiuni importante din această perspectivă și pentru alți jucători: „Trebuie o nouă echipă. Toată echipa trebuie schimbată. Gnahore mi-a plăcut. Joao Paulo și el. În rest… aripile au pierdut toate mingile. Nu trebuia să îl laud pe Padurariu. A fost efectul invers.

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S-a pierdut din cauza laudelor. A driblat și a pierdut mingea. A făcut combinații cu Tavi Popescu acolo. Au pierdut toate mingile. L-am băgat pe Crețu pentru că Labonne nu era bun în apărare și nu conta în atac. Crețu măcar conta în atac. Bîrligea nu mai e el. E alt jucător. E dublura lui Bîrligea. Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis. Cine vrea și ascultă să îl ia. Luați-l, tată!”.