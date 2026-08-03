Sport

Marius Baciu, out de la FCSB după 2-2 cu Farul!? Gigi Becali e categoric: „E o problemă de antrenor!”

Gigi Becali acuză o problemă de antrenor la FCSB după egalul cu Farul, scor 2-2! Ce a spus despre varianta Dan Petrescu: „E ceva ce nu îmi place, să vedem”
Alex Bodnariu, Gabriel-Alexandru Ioniță
04.08.2026 | 00:02
Marius Baciu out de la FCSB dupa 22 cu Farul Gigi Becali e categoric E o problema de antrenor
ULTIMA ORĂ
Marius Baciu, out de la FCSB după 2-2 cu Farul!? Gigi Becali e categoric. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat direct dacă se pune problema ca FCSB să renunțe la antrenorul Marius Baciu (51 de ani) după egalul cu Farul, scor 2-2. Patronul clubului roș-albastru a transmis cu această ocazie că pentru moment nu ia în calcul un astfel de scenariu. Pe de altă parte însă, a admis că există anumite probleme în prezent la echipă și în ceea ce privește banca tehnică.

Ce a spus Gigi Becali despre Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2

Întrebat și despre varianta Dan Petrescu, vehiculată recent în spațiul public, omul de afaceri a spus că nu a luat așa ceva în calcul în ultima perioadă. „Eu am făcut 68 de ani. Crezi că am chef să mă mai duc pe la echipă? Îl am pe MM acolo. Întrebați-l pe MM. Am încredere în el până la un moment dat. E frate, prieten, dar până la un moment dat. Se întâmplă niște lucruri și te faci de râs. Atunci trebuie să intervii. O să vedem.

ADVERTISEMENT

El o să zică că a greșit nu știu cine. Am încercat tot ce este posibil să încropesc o echipă. Stai să vedem dacă există o echipă. Dacă există jucători. Nu m-am gândit la Dan Petrescu. Nu speculați. Nu se pune problema demiterii antrenorului acum. Cred că sunt probleme și acolo, dar nu se pune problema.

Baciu nu este în pericol. E posibil… Dacă îmi dau seama că asta este problema, bineînțeles că voi lua măsuri. A bătut Dinamo, ne-a dus în Europa. Nu e vina lui că nu ne-am calificat. Au fost niște minuni acolo. E ceva ce nu îmi place. Astăzi trebuia să câștigăm la scor. Farul, cu tot respectul, e o echipă mică. Are doi jucători la care eu am renunțat: Radaslavescu și Cercel. Eu i-am dat. Am renunțat la ei, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după FCSB – Farul 2-2.

ADVERTISEMENT
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un...
Digi24.ro
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă

Ce jucători a criticat Gigi Becali după FCSB – Farul 2-2

Finanțatorul de la FCSB l-a criticat pentru prima dată pe Ricardo Pădurariu, cu mențiuni importante din această perspectivă și pentru alți jucători: „Trebuie o nouă echipă. Toată echipa trebuie schimbată. Gnahore mi-a plăcut. Joao Paulo și el. În rest… aripile au pierdut toate mingile. Nu trebuia să îl laud pe Padurariu. A fost efectul invers.

ADVERTISEMENT
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump!...
Digisport.ro
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație

S-a pierdut din cauza laudelor. A driblat și a pierdut mingea. A făcut combinații cu Tavi Popescu acolo. Au pierdut toate mingile. L-am băgat pe Crețu pentru că Labonne nu era bun în apărare și nu conta în atac. Crețu măcar conta în atac. Bîrligea nu mai e el. E alt jucător. E dublura lui Bîrligea. Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis. Cine vrea și ascultă să îl ia. Luați-l, tată!”. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a stabilit prețul uriaș cu care vinde FCSB: „Vine un american...
Fanatik
Gigi Becali a stabilit prețul uriaș cu care vinde FCSB: „Vine un american și o ia!”
Gigi Becali și-a distrus jucătorii după FCSB – Farul 2-2! Nu a scăpat...
Fanatik
Gigi Becali și-a distrus jucătorii după FCSB – Farul 2-2! Nu a scăpat nici feblețea sa: „L-am lăudat degeaba, se crede Maradona!”
FCSB – Farul 2-2, în SuperLiga, etapa 3. Echipa lui Gigi Becali scapă...
Fanatik
FCSB – Farul 2-2, în SuperLiga, etapa 3. Echipa lui Gigi Becali scapă in extremis de un eșec rușinos. Cum arată clasamentul
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul selecționer al României a anunțat că vrea să revină la națională: 'Mi-aș...
iamsport.ro
Fostul selecționer al României a anunțat că vrea să revină la națională: 'Mi-aș dori să reușesc o performanță mai mare decât ultima!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!