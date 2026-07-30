Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv

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FCSB s-a făcut de râs în Conference League. Roş-albaştrii au fost învinşi şi în retur cu şi părărsesc cupele europene încă din prima „dublă” din calificări. Prestaţia echipei a fost foarte modestă şi în scurt timp ar putea fi o schimbare radicală la echipă.

Marius Baciu, out de la FCSB?! Gigi Becali ar putea să îl dea afară

FANATIK a aflat că Marius Baciu poate plăti cu postul eliminarea din turul doi în Conference League. Din informaţiile noastre, jucătorii şi oficialii echipei sunt foarte nemulţumiţi de antrenor şi de ceea ce s-a întâmplat în această .

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Zilele următoare sunt decisive pentru soarta lui Marius Baciu şi este foarte posibil ca Gigi Becali să ia o decizie radicală în perioada imediat următoare şi să schimbe antrenorul. Roş-albaştrii au avut una dintre cele mai slabe evoluţii din ultimii ani şi au fost umiliţi de o echipă cu o valoare a lotului de 5.500.000 de euro.

Nemulţumiri faţă de Marius Baciu: echipă nepregătită, fără nicio idee de joc

Din informaţiile noastre, nemulţumirile sunt foarte mari încă de la antrenamente. Jucătorii se plâng că echipa este nepregătită şi că nu există nicio idee de joc la FCSB. Astfel, este foarte posibil ca acest eşec să provoace o schimbare pe banca tehnică imediat.

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Marius Baciu a fost adus la FCSB înaintea meciurilor de baraj cu FC Botoşani şi Dinamo. După ce a reuşit calificarea în Conference League, Gigi Becali a hotărât să meargă pe mâna antrenorului şi în acest debut de sezon.

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