Sport

Marius Baciu, out după FCSB – UTA?! Gigi Becali trebuie să ia o decizie radicală! Exclusiv

FCSB a pierdut cu 1-3 în fața celor de la UTA, iar viitorul lui Marius Baciu este în pericol. Din informațiile FANATIK, Gigi Becali ar putea lua o decizie importantă după eșecul de la Târgoviște.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
30.08.2026 | 22:53
Marius Baciu out dupa FCSB UTA Gigi Becali trebuie sa ia o decizie radicala Exclusiv
breaking news
Meciul care îl poate costa postul pe Marius Baciu! FCSB, făcută KO de UTA la Târgoviște
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FCSB suferă o nouă dezamăgire. Formația roș-albastră a fost învinsă de UTA, la Târgoviște, cu scorul de 1-3, la capătul unui meci în care elevii lui Marius Baciu nu au arătat mai nimic. Din informațiile obținute de FANATIK, partida ar putea fi decisivă pentru viitorul tehnicianului.

Meciul care îl poate costa postul pe Marius Baciu! FCSB, făcută KO de UTA la Târgoviște

Roș-albaștrii au făcut un joc mult sub așteptări în fața a peste 7000 de suporteri, la Târgoviște. FCSB a fost învinsă cu 1-3 de UTA, iar arădenii puteau să mai înscrie câteva goluri. În minutul 75, după ce Marius Coman a reușit „dubla”, mai mulți fani și-au părăsit locurile și au plecat de la stadion, dezamăgiți de prestația favoriților.

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Este posibil ca meciul cu UTA să fi fost ultimul pentru Marius Baciu în calitate de antrenor principal la FCSB. FANATIK a scris despre întâlnirea pe care tehnicianul a avut-o cu Mihai Stoica și reprezentanții galeriei. Mesajul a fost unul clar. Partida trebuia câștigată. În caz contrar, Gigi Becali urma să ia o decizie în privința băncii tehnice.

Gigi Becali a continuat să meargă pe mâna lui Baciu, deși rezultatele au fost departe de așteptări. Mai rezistă antrenorul!?

Sezonul FCSB-ului cu Marius Baciu în calitate de antrenor principal nu a fost deloc cel așteptat. Roș-albaștrii au fost umiliți în preliminariile UEFA Conference League. Bucureștenii au primit șapte goluri de la formația letonă Auda. Gigi Becali a pierdut bani importanți din partea UEFA, însă a continuat să meargă pe mâna lui Baciu.

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Nici în campionat lucrurile nu arată grozav. În etapa precedentă, FCSB a pierdut la Cluj în fața unui CFR cu mari probleme financiare. Marius Șumudică a reușit să obțină o victorie la care puțini se așteptau. Acum, roș-albaștrii au făcut un meci extrem de slab în fața UTA-ei, echipă care nu reușise nicio victorie în primele șase etape din SuperLiga.

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Marius Baciu, în pericol. Ce a provocat scandalul monstru de la FCSB

Mai mult, în această săptămână a izbucnit un conflict uriaș în vestiarul FCSB. Florin Tănase și Valentin Crețu au fost lăsați în afara lotului, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate. Jucătorii roș-albaștrilor s-au plâns, după cum FANATIK a mai scris, de pregătirea lui Marius Baciu. În cele din urmă, lucrurile au degenerat.

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Florin Tănase va merge în Cipru, la Omonia Nicosia, iar Valentin Crețu își va rezilia contractul cu formația roș-albastră. Tensiunea rămâne la cote ridicate la FCSB, iar Gigi Becali trebuie să ia o decizie radicală. Continuă cu Marius Baciu sau provoacă un șoc la echipă și aduce un înlocuitor?

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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