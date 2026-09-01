Sport

Marius Baciu, pregătit să plece de la FCSB: „Nu sunt primul sau ultimul”. Replică pentru Florin Tănase

Marius Baciu, pus în dificultate! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi înlocuit de Mirel Rădoi la FCSB și ce a spus despre Florin Tănase
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.09.2026 | 17:24
Marius Baciu pregatit sa plece de la FCSB Nu sunt primul sau ultimul Replica pentru Florin Tanase
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Marius Baciu, pregătit să plece de la FCSB. Foto: Fanatik
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Marius Baciu (51 de ani) a fost întrebat direct cum se simte în contextul în care în ultimele zile a început să se speculeze că ar urma să fie înlocuit în viitorul apropiat la FCSB de Mirel Rădoi (45 de ani), devenit din nou liber de contract după despărțirea de turcii de la Gaziantep FK. Iar tehnicianul de la echipa roș-albastră a preferat să ofere un răspuns care denotă diplomație.

Ce a spus Marius Baciu despre posibilitatea de a fi înlocuit cu Mirel Rădoi la FCSB

Pe de altă parte însă, Baciu a lăsat totuși de înțeles cu această ocazie și că nu s-ar teme de un astfel de scenariu. „Echipa asta a avut tot timpul valoare, avem nevoie de stabilitate și liniște, să creăm o emulație bună în jurul echipei, asta e foarte important pentru noi, presiunea foarte mare. Jucătorii au respectat absolut tot ce le-am cerut. N-am ce să le reproșez, respectă tot ce le cerem. Avem nevoie de jucători, au plecat Bîrligea, Tănase, se poate întâmpla să apară alții. Ne dorim tot timpul jucători foarte buni.

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(n.r. Dacă este afectat de speculațiile referitoare la înlocuirea lui cu Mirel Rădoi) De ce? Ce să zic? Să fie sănătos, Doamne iartă-mă, nu-s primul sau ultimul antrenor pentru FCSB. Dar cât sunt aici sunt eu, întrebați-mă de mine, nu pot să vorbesc de Mirel”, a spus Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș din Cupa României. 

Ce a spus Marius Baciu despre Florin Tănase

De asemenea, cu aceeași ocazie, Marius Baciu a vorbit din nou și despre cele întâmplate recent cu Florin Tănase. Întrebat despre declarațiile destul de contondente date de fotbalist înainte de plecarea spre Cipru, unde a semnat cu Omonia Nicosia, antrenorul de la FCSB a spus: „N-am să comentez nicio declarație a unui jucător. Tase e liber să spună ce vrea, atât pot să spun, și-a făcut datoria pentru acest club, îi urez succes. Noi am vorbit și după aceea, chiar dacă a avut ieșirea aia, s-a supărat la antrenament, se poate întâmpla, a fost o discuție atunci, dar totul s-a reglat pe urmă. Decizia clubului n-o poate comenta nimeni, el va avea o altă viață și cred că va rămâne cu FCSB mult în suflet.

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Nu știu dacă am așteptat scuze, eu nu am interacționat deloc cu el când a decis să iasă, a fost o discuție între el și Filip, eu eram la celălalt careu. L-am întrebat pe Filip ce s-a întâmplat, mi-a zis doar că i-a zis ceva de antrenament și s-a supărat și a ieșit. În timpul ăsta el pleca. L-am trimis, într-adevăr, pe Tommy (n.r. Neubert), eu personal, și i-am zis: «Te rog frumos, spune-i că-l rog din suflet să vină să continue antrenamentul cu tine și vom discuta după». Nu s-a întâmplat, am prezentat cazul mai departe conducerii, de aici încolo nu mai contează”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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