Marius Baciu, prezentat oficial la FCSB! Toate declarațiile noului antrenor la prima conferință de presă

Gigi Becali l-a pus antrenor pe Marius Baciu, fostul căpitan al Stelei. Noul tehnician al lui FCSB a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă
20.05.2026 | 16:58
Marius Baciu (51 de ani) este noul antrenor al lui FCSB. Cel care și-a petrecut ultimii ani în studioul de televiziune este gata să revină în antrenorat, după trei ani de absență. Miercuri, 20 mai, de la ora 17:00, el va susține prima conferință de presă în calitate de antrenor al fostei campioane a României.

Gigi Becali avea termen până pe 21 mai să-și găsească un antrenor cu licență PRO pe care să-l pună la echipă. Principala țintă a fost readucerea lui Charalambous, însă patronul lui FCSB s-a conformat după ce a fost refuzat de cipriot. Marius Baciu i-a fost recomandat lui Gigi Becali, iar în urma unei discuții cu Mihai Stoica a decis să-l numească pe banca tehnică, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Patronul roș-albaștrilor a fost impresionat în primul rând de poziția pe care el a avut-o în repetate rânduri atunci când în studio se vorbea despre FCSB, în timp ce Mihai Stoica a dezvăluit că faptul că a ajuns să-l cunoască în cadrul emisiunii la care ambii erau invitați a fost un factor crucial în a confirma propunerea lui Gigi Becali.

Detaliile contractuale ale lui Marius Baciu la FCSB. Pe cât a semnat, ce salariu va avea și ce condiție i-a pus lui Gigi Becali

La început, Marius Baciu a povestit pentru Prima Sport că a fost reticent, întrucât credea că Gigi Becali vrea să-l aducă pe bancă doar pentru sfârșitul sezonului, în care FCSB va mai juca un meci cu FC Botoșani, iar în cazul unei victorii o va înfrunta și pe Dinamo într-un meci cu participarea în cupele europene pe masă.

Însă nu a fost cazul, iar omul de afaceri i-a propus o înțelegere pe un an de zile, cu un salariu de 10.000 de euro lunar. Totuși, Marius Baciu a vrut să se asigure înainte că nu va fi o „marionetă”, iar patronul nu se va implica fără voia sa în cadrul echipei. Gigi Becali i-a promis că acest lucru nu se va întâmpla atât timp cât echipa va merge bine.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
