Marius Baciu, prezentat oficial la FCSB! Toate declarațiile noului antrenor la prima conferință de presă

Marius Baciu (51 de ani) este noul antrenor al lui FCSB. Cel care și-a petrecut ultimii ani în studioul de televiziune este gata să revină în antrenorat, după trei ani de absență. Miercuri, 20 mai, de la ora 17:00, el va susține prima conferință de presă în calitate de antrenor al fostei campioane a României.

Gigi Becali avea termen până pe 21 mai să-și găsească un antrenor cu licență PRO pe care să-l pună la echipă. Principala țintă a fost readucerea lui Charalambous, însă patronul lui FCSB s-a conformat după ce a fost refuzat de cipriot. Marius Baciu i-a fost recomandat lui Gigi Becali, iar în urma unei discuții cu Mihai Stoica a decis să-l numească pe banca tehnică, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Patronul roș-albaștrilor a fost impresionat în primul rând de poziția pe care el a avut-o în repetate rânduri atunci când în studio se vorbea despre FCSB, în timp ce Mihai Stoica a dezvăluit că faptul că a ajuns să-l cunoască în cadrul emisiunii la care ambii erau invitați a fost un factor crucial în a confirma propunerea lui Gigi Becali.

Detaliile contractuale ale lui Marius Baciu la FCSB. Pe cât a semnat, ce salariu va avea și ce condiție i-a pus lui Gigi Becali

La început, Marius Baciu a povestit pentru că a fost reticent, întrucât credea că Gigi Becali vrea să-l aducă pe bancă doar pentru sfârșitul sezonului, în care FCSB va mai juca un meci cu FC Botoșani, iar în cazul unei victorii o va înfrunta și pe Dinamo într-un meci cu participarea în cupele europene pe masă.

Însă nu a fost cazul, iar Totuși, Marius Baciu iar patronul nu se va implica fără voia sa în cadrul echipei. Gigi Becali i-a promis că acest lucru nu se va întâmpla atât timp cât echipa va merge bine.