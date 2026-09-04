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Marius Baciu, prima reacție după cele trei transferuri „bombă” la FCSB! Promisiunea pe care le-a făcut-o suporterilor

Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a avut prima reacție publică după cele trei transferuri „bombă” realizate de Gigi Becali la FCSB. Ce le promite tehnicianul fanilor roș-albaștri.
Adrian Baciu
04.09.2026 | 12:30
Marius Baciu prima reactie dupa cele trei transferuri bomba la FCSB Promisiunea pe care lea facuto suporterilor
EXCLUSIV FANATIK
Marius Baciu, promisiune făcută suporterilor FCSB după transferurile „bombă” realizate de Gigi Becali: „O să fie o altă față a echipei” Sursa foto: colaj Fanatik
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Marius Baciu (51 de ani) a avut o primă reacție după ce Gigi Becali (68 de ani) a dat trei mega-lovituri pe piața de mercato și a adus, la FCSB, jucători de mare valoare. Ce spune actualul tehnician al roș-albaștrilor despre aceste transferuri, dar și despre derby-ul cu Dinamo care se va disputa în acest weekend în SuperLiga.

Marius Baciu, după cele trei transferuri „bombă” la FCSB: „E important să avem jucători valoroși”

Eșecul cu UTA Arad din etapa a 7-a de SuperLiga, scor 1-3, a umplut paharul umilinței la FCSB. Gigi Becali nu a mai rezistat și a scos sume importante de bani din buzunar pentru trei transferuri de răsunet. La fosta campioană au ajuns deja Meriton Korenica (29 de ani), Karlo Muhar (30 de ani) și, mai ales, Denis Drăguș (27 de ani).

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Într-o intervenție la emisiunea Templul Sportului, difuzată vineri și la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a oferit o primă reacție după aceste mutări spectaculoase realizate de Gigi Becali. „(n.r. 5-0 cu Argeș și 3 transferuri, toate într-o seară) Doamne ajută, să fie de bun augur. E important pentru noi să avem jucători valoroși”, a spus Baciu.

Ce promisiune le face Marius Baciu suporterilor FCSB

În urmă cu câteva zile, Marius Baciu, alături de oameni din staff-ul FCSB și o serie de jucători, au avut o întâlnire cu fanii, informație furnizată în exclusivitate de FANATIK. Discuțiile au fost menite să aducă o liniște la echipă. Tehnicianul admite faptul că aceste discuții i-au demonstrat clar faptul că suporterii sunt alături de jucători. Baciu vine și cu o promisiune pentru suflarea roș-albastră:

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Am simțit că suporterii sunt lângă noi. Noi le-am promis că o să fie o altă față a echipei. Ușor, ușor. Nu e simplu să iei o echipă nouă. Doar cine nu vrea să înțeleagă lucrul ăsta nu înțelege. Asta am vrut să și transmitem. Au fost și jucători străini (n.r. la întâlnirea cu fanii). Mă bucur foarte mult. Și jucătorii au înțeles ce vor suporterii”, a punctat Baciu.

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Mesajul antrenorului FCSB înainte de derby-ul cu Dinamo

Marius Baciu este realist și spune că meciul cu Dinamo va fi infinit mai greu decât cel cu Argeș din Cupă. „Meciul cu Dinamo e cu totul altceva. Întâlnim o echipă bună, cum știe toată lumea, e un derby. Bineînțeles, sperăm să ne ridicăm la nivelul lui”. Tehnicianul roș-albaștrilor a avut și un mesaj pentru fanii FCSB prezenți în tribunele Arcului de Triumf sau în fața televizoarelor:

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Să fie alături de băieți, pentru că această căldură a lor e foarte importantă. Să ne susțină cum au făcut-o de multe ori. La momentele grele se văd suporterii cu adevărat. Sunt ferm convins că ușor se va face o echipă foarte bună la FCSB, care va face cinste acestor culori”, adaugă Baciu.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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