Sport

Marius Baciu a vorbit despre demisie după FCSB – UTA 1-3: „Mi-e rușine. Îmi vine să plâng”

Situația lui Marius Baciu la FCSB se complică și mai mult după eșecul suferit de formația „roș-albastră” contra UTA-ei, 1-3. Ce a declarat tehnicianul la finalul partidei.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
31.08.2026 | 00:05
Marius Baciu a vorbit despre demisie dupa FCSB UTA 13 Mie rusine Imi vine sa plang
ULTIMA ORĂ
Marius Baciu (51 de ani) a reacționat la finalul partidei FCSB - UTA 1-3. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un nou eșec, 1-3 cu UTA, iar suporterii prezenți pe stadion i-au cerut din nou demisia antrenorului Marius Baciu (51 de ani), care se află într-o situație din ce în ce mai dificilă la formația „roș-albastră”. Ce a declarat tehnicianul după eșecul suferit de FCSB pe arena „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Marius Baciu, prima reacție după FCSB – UTA 1-3

Tehnicianul a tras concluziile după eșecul suferit la Târgoviște. „Nu poți să joci fotbal doar 15 minute. Am ratat, greu îmi explic niște lucruri. Mi-a plăcut foarte mult cum am jucat în primele 15 minute, am fost surprins, dar dacă nu ai suflet și inimă să câștigi duelurile… Am făcut un pas înapoi inexplicabil.

ADVERTISEMENT

Am lucrat toată săptămâna, dar nu s-au respectat indicațiile deloc. . La primul gol nu au închis spațiile suficient, nu e în regulă. Vom analiza și vom vedea ce se va întâmpla. În primul rând, ai nevoie de suflet și de inimă. În a doua repriză am egalat și apoi faci greșeala aia…”, a declarat Marius Baciu, conform Digi Sport, după FCSB – UTA 1-3.

Marius Baciu a comentat scandalul uriaș de la FCSB. Ce a declarat despre viitorul său

Marius Baciu a vorbit despre scandalul care a avut loc în această săptămână la FCSB: „A fost un conflict foarte minor, orice jucător care intră în vestiar trebuie să se respecte și să respecte pe toată lumea. După antrenament au fost niște discuții care nu și-au avut sensul”.

ADVERTISEMENT
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el,...
Digi24.ro
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran

Acesta a abordat și subiectul viitorului său la echipă. „Orice zi e importantă pentru mine, eu nu o să cedez, tot ce ține de mine o să fac. Când nu mai pot, nu mai pot, dar îmi dau sufletul din mine. (n.r. mai puteți face ceva în situația actuală?) Pot!”, a spus tehnicianul, care a avut un mesaj și pentru suporterii prezenți pe stadionul din Târgoviște: „Fanii au fost fantastici, ne-au aplaudat până la finalul meciului. Îmi vine să plâng. De ei mi-e rușine și mi-e milă”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!

Marius Baciu l-a criticat pe Eddy Gnahore

Introdus la pauză în meciul cu UTA, Eddy Gnahore a greșit la al doilea gol al UTA-ei, când nu a reușit să îl blocheze pe Hakim Abdallah. Marius Baciu l-a criticat pe fotbalistul francez la finalul meciului. „Gnahore nu e încă ce ne dorim noi, pe care îl știm noi de la Dinamo. A venit târziu, la o anumită vârstă, după o pauză… S-a antrenat, nu putem zice nu, dar nu e ce ne dorim noi, ăsta e adevărul. Nu a intrat cu ceva, a fost foarte ușor eliminat. La 33 de ani nu știi să-ți pui corpul acolo… Țin la ei foarte mult, dar…”, a declarat antrenorul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Conferința de presă a lui Marius Baciu după FCSB - UTA 1-3

Arnold Garita, aproape inexistent în primul său meci ca titular la FCSB! Panduru...
Fanatik
Arnold Garita, aproape inexistent în primul său meci ca titular la FCSB! Panduru a făcut gluma serii: „I-a schimbat Crețu crampoanele”
Era dat afară, acum poate fi titular la FCSB! Gigi Becali îl iartă...
Fanatik
Era dat afară, acum poate fi titular la FCSB! Gigi Becali îl iartă pe Valentin Crețu după scandalul din vestiar: „Îi dau a doua șansă”
Gigi Becali, conflict în direct cu Costi Mocanu și Emil Grădinescu după FCSB...
Fanatik
Gigi Becali, conflict în direct cu Costi Mocanu și Emil Grădinescu după FCSB – UTA 1-3: „Vă mai bucurați câteva săptămâni” / „Nu știe nimic, e amator”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist...
iamsport.ro
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist ca titular în fața antrenorului și a jucătorilor: 'Trebuia să-l duc la echipa națională!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!