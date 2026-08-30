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FCSB a suferit un nou eșec, 1-3 cu UTA, iar suporterii prezenți pe stadion i-au cerut din nou demisia antrenorului Marius Baciu (51 de ani), care se află într-o situație din ce în ce mai dificilă la formația „roș-albastră”. Ce a declarat tehnicianul după eșecul suferit de FCSB pe arena „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Marius Baciu, prima reacție după FCSB – UTA 1-3

Tehnicianul a tras concluziile după eșecul suferit la Târgoviște. „Nu poți să joci fotbal doar 15 minute. Am ratat, greu îmi explic niște lucruri. Mi-a plăcut foarte mult cum am jucat în primele 15 minute, am fost surprins, dar dacă nu ai suflet și inimă să câștigi duelurile… Am făcut un pas înapoi inexplicabil.

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Am lucrat toată săptămâna, dar nu s-au respectat indicațiile deloc. . La primul gol nu au închis spațiile suficient, nu e în regulă. Vom analiza și vom vedea ce se va întâmpla. În primul rând, ai nevoie de suflet și de inimă. În a doua repriză am egalat și apoi faci greșeala aia…”, a declarat Marius Baciu, conform , după .

Marius Baciu a comentat scandalul uriaș de la FCSB. Ce a declarat despre viitorul său

Marius Baciu a vorbit despre : „A fost un conflict foarte minor, orice jucător care intră în vestiar trebuie să se respecte și să respecte pe toată lumea. După antrenament au fost niște discuții care nu și-au avut sensul”.

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Acesta a abordat și subiectul viitorului său la echipă. „Orice zi e importantă pentru mine, eu nu o să cedez, tot ce ține de mine o să fac. Când nu mai pot, nu mai pot, dar îmi dau sufletul din mine. (n.r. mai puteți face ceva în situația actuală?) Pot!”, a spus tehnicianul, care a avut un mesaj și pentru suporterii prezenți pe stadionul din Târgoviște: „Fanii au fost fantastici, ne-au aplaudat până la finalul meciului. Îmi vine să plâng. De ei mi-e rușine și mi-e milă”.

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Marius Baciu l-a criticat pe Eddy Gnahore

Introdus la pauză în meciul cu UTA, Eddy Gnahore a greșit la al doilea gol al UTA-ei, când nu a reușit să îl blocheze pe Hakim Abdallah. Marius Baciu l-a criticat pe fotbalistul francez la finalul meciului. „Gnahore nu e încă ce ne dorim noi, pe care îl știm noi de la Dinamo. A venit târziu, la o anumită vârstă, după o pauză… S-a antrenat, nu putem zice nu, dar nu e ce ne dorim noi, ăsta e adevărul. Nu a intrat cu ceva, a fost foarte ușor eliminat. La 33 de ani nu știi să-ți pui corpul acolo… Țin la ei foarte mult, dar…”, a declarat antrenorul FCSB-ului.

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