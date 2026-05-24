Marius Baciu primit cu simpatie la primul meci la FCSB. Antrenorul, baie de mulțime în Ghencea. Istvan Kovacs a stat și el la selfie-uri cu fanii. Foto

Marius Baciu a revenit în Ghencea de această dată ca antrenor al FCSB-ului. Tehnicianul a fost primit cu simpatie de fanii fostei campioane, care l-au solicitat la pzoe și autografe
Cristian Măciucă
24.05.2026 | 20:41
Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor de la FCSB, a fost primit cu brațele deschise, în Ghencea, la barajul cu FC Botoșani. Fostul căpitan al Stelei a făcut o adevărată baie de mulțime, făcând poze cu fanii roș-albaștrilor și oferindu-le autografe.

Marius Baciu a revenit în Ghencea ca antrenor la FCSB

FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League, marchează și debutul lui Marius Baciu ca antrenor la fosta campioană a României. Partida se va juca pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, programat duminică, 24 mai, de la ora 20:30.

Baciu, care a declarat că nu a fost până acum pe noul stadion „Steaua”, a fost căpitan al Stelei în perioada pe care a petrecut-o în Ghencea, între 1996 și 2002. Prima apariție a tehnicianului pe arena Stelei a fost un prilej de bucurie pentru suporterii din tribune, care s-au înghesuit să facă un selfie sau să ia un autograf.

Marius Baciu face poze cu fanii

Istvan Kovacs a făcut și el selfie-uri cu fanii din Ghencea

Nu doar Marius Baciu a fost în centrul atenției înainte de FCSB – FC Botoșani. „Centralul” delegat de CCA la acest baraj, Istvan Kovacs, a fost solicitat și el de fanii prezenți pe stadionul din Ghencea la poze și autografe. De-a lungul timpului, Kovacs a fost contestat de fanii FCSB, dar se pare că cele două părți au îngropat securea războiului.

Pentru acest meci, Kovacs, care va arbitra la CM 2026, îi are asistenți pe Mihai Marica și pe Ferencz Tunyogi. În camera VAR, au fost delegați Cătălin Popa și Rareș Vidican, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Iulian Călin.

kovacs poze cu fanii
Istvan Kovacs, selfie-uri cu fanii înainte de FCSB – Botoșani. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
  • 7 trofee a câștigat Marius Baciu în perioada în care a jucat la Steaua
  • 41 de ani are Istvan Kovacs, arbitrul meciului FCSB – FC Botoșani
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
