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Marius Baciu (51 de ani) a fost extrem de contestat de suporteri după înfrângerea cu UTA Arad, însă s-a revanșat imediat, în Cupa României Betano, unde FCSB a învins-o cu 5-0 pe FC Argeș. Patronul Gigi Becali a anunțat trei transferuri stelare după meciul de la Mioveni, iar antrenorul lui FCSB a aflat această informație în timpul flash-interviului.

Marius Baciu primește fotbaliști în valoare de 5 milioane de euro! Reacția antrenorului lui FCSB

Dușul rece din meciul cu UTA Arad l-a făcut pe Gigi Becali să înțeleagă că FCSB are nevoie de întăriri serioase pentru a se putea lupta la campionat. Imediat după victoria cu FC Argeș, FANATIK a dezvăluit o primă mutare după meciul cu FC Argeș,

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Marius Baciu a primit această veste în timp ce vorbea despre meciul de la Mioveni și s-a arătat bucuros de anunțul patronului. Singura dorință a sa este ca fotbaliștii să fie apți din punct de vedere fizic, pentru a putea fi folosiți imediat: „E foarte bine că aduce jucători, ne bucură orice fotbalist, dar m-aș bucura să fie din punct de vedere fizic foarte bine”, a declarat Marius Baciu, la

Cum a comentat Marius Baciu victoria fulminantă a lui FCSB în fața lui FC Argeș

După ce a arătat foarte rău în meciul cu UTA Arad, FCSB a avut un galop de sănătate la Mioveni, unde a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0. Elevilor lui Marius Baciu le-a ieșit absolut tot, iar acest meci va avea un rol important în recăpătarea moralului: „Golurile dau moral, aveam nevoie de o descătușare. Parcă am dat prea multe goluri, nu? Nu veneam după o perioadă deloc ușoară. Eu le-am zis jucătorilor că trebuie să găsim lucrurile cele mai simple pentru a ieși din situația asta. Mă bucur foarte mult de meciul ăsta, sunt trei puncte importante în economia grupei. Ne dă speranțe și încredere că putem construi.

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Clar că nu e simplu. În primele meciuri ale sezonului am jucat bine, după care ne-am dereglat cu niște greșeli pe care dorim să nu le mai repetăm. Nu e vorba numai de omogenitate, ci și de partea fizică, pentru că nu suntem la capacitatea maximă cu toți jucătorii care au venit mai târziu. Este o chestie asumată de club, de noi, de toată lumea”, a mai explicat Marius Baciu.

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Cum a prefațat Marius Baciu derby-ul Dinamo – FCSB

Va fi pentru a doua oară când FCSB va întâlni Dinamo de când Marius Baciu a venit pe banca „roș-albaștrilor”. Cele două formații s-au mai întâlnit în finalul stagiunii precedente, când formația patronată de Gigi Becali a obținut calificarea în cupele europene în urma barajului disputat contra marilor rivali din oraș.

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De atunci, Dinamo a schimbat foarte multe, mai ales că Nuno Campos a venit în locul lui Kopic, iar Baciu se pregătește de un duel pe cinste: „Dinamo e o echipă care a schimbat foarte multe lucruri în bine. Noi am reușit pe finalul de sezon să câștigăm cu ei, dar a fost foarte echilibrat. Sper că spiritul va rămâne același și vom arăta asta în derby”, a conchis Baciu.