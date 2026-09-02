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Reacția lui Marius Baciu când a aflat că Gigi Becali sparge banca pentru trei transferuri la FCSB: „Ne bucură orice jucător!”

Bucuros de victoria cu 5-0 în fața lui FC Argeș, Marius Baciu a primit o veste extraordinară în timpul flash-interviului. Cum a reacționat când a aflat că va primi 3 jucători de 5 milioane de euro
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 00:50
Reactia lui Marius Baciu cand a aflat ca Gigi Becali sparge banca pentru trei transferuri la FCSB Ne bucura orice jucator
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Cum a reacționat Marius Baciu când a aflat de loviturile date de FCSB pe piața transferurilor. Foto: Sportpictures.eu
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Marius Baciu (51 de ani) a fost extrem de contestat de suporteri după înfrângerea cu UTA Arad, însă s-a revanșat imediat, în Cupa României Betano, unde FCSB a învins-o cu 5-0 pe FC Argeș. Patronul Gigi Becali a anunțat trei transferuri stelare după meciul de la Mioveni, iar antrenorul lui FCSB a aflat această informație în timpul flash-interviului.

Marius Baciu primește fotbaliști în valoare de 5 milioane de euro! Reacția antrenorului lui FCSB

Dușul rece din meciul cu UTA Arad l-a făcut pe Gigi Becali să înțeleagă că FCSB are nevoie de întăriri serioase pentru a se putea lupta la campionat. Imediat după victoria cu FC Argeș, omul de afaceri a anunțat că va aduce trei fotbaliști ce însumează 5 milioane de euro.  FANATIK a dezvăluit o primă mutare după meciul cu FC Argeș, și anume transferul lui Korenica.

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Marius Baciu a primit această veste în timp ce vorbea despre meciul de la Mioveni și s-a arătat bucuros de anunțul patronului. Singura dorință a sa este ca fotbaliștii să fie apți din punct de vedere fizic, pentru a putea fi folosiți imediat: „E foarte bine că aduce jucători, ne bucură orice fotbalist, dar m-aș bucura să fie din punct de vedere fizic foarte bine”, a declarat Marius Baciu, la Digi Sport 1.

Cum a comentat Marius Baciu victoria fulminantă a lui FCSB în fața lui FC Argeș

După ce a arătat foarte rău în meciul cu UTA Arad, FCSB a avut un galop de sănătate la Mioveni, unde a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0. Elevilor lui Marius Baciu le-a ieșit absolut tot, iar acest meci va avea un rol important în recăpătarea moralului: „Golurile dau moral, aveam nevoie de o descătușare. Parcă am dat prea multe goluri, nu? Nu veneam după o perioadă deloc ușoară. Eu le-am zis jucătorilor că trebuie să găsim lucrurile cele mai simple pentru a ieși din situația asta. Mă bucur foarte mult de meciul ăsta, sunt trei puncte importante în economia grupei. Ne dă speranțe și încredere că putem construi.

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Clar că nu e simplu. În primele meciuri ale sezonului am jucat bine, după care ne-am dereglat cu niște greșeli pe care dorim să nu le mai repetăm. Nu e vorba numai de omogenitate, ci și de partea fizică, pentru că nu suntem la capacitatea maximă cu toți jucătorii care au venit mai târziu. Este o chestie asumată de club, de noi, de toată lumea”, a mai explicat Marius Baciu.

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Cum a prefațat Marius Baciu derby-ul Dinamo – FCSB

Va fi pentru a doua oară când FCSB va întâlni Dinamo de când Marius Baciu a venit pe banca „roș-albaștrilor”. Cele două formații s-au mai întâlnit în finalul stagiunii precedente, când formația patronată de Gigi Becali a obținut calificarea în cupele europene în urma barajului disputat contra marilor rivali din oraș.

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De atunci, Dinamo a schimbat foarte multe, mai ales că Nuno Campos a venit în locul lui Kopic, iar Baciu se pregătește de un duel pe cinste: „Dinamo e o echipă care a schimbat foarte multe lucruri în bine. Noi am reușit pe finalul de sezon să câștigăm cu ei, dar a fost foarte echilibrat. Sper că spiritul va rămâne același și vom arăta asta în derby”, a conchis Baciu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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