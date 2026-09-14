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Marius Baciu (51 de ani) a fost întrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali (68 de ani) la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Petrolul Ploiești 2-2. Patronul echipei roș-albastre a transmis că antrenorul va fi demis în cazul în care nu se va obține o victorie în partida din etapa viitoare, de pe terenul celor de la Universitatea Craiova.

Cum a reacționat Marius Baciu după ultimatumul primit de la Gigi Becali

Tehnicianul nu a dorit să comenteze prea mult dar în schimb a explicat, o dată în plus, că se va supune unei astfel de decizii, în cazul în care se va ajunge într-un astfel de punct. „La Denis Drăguș e primul meci. A încercat. A avut momente bune. Se vede lipsa lui de încredere. Va fi un jucător important pentru noi.

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Marius Baciu va face tot ce va fi posibil cât va fi aici. E important ca echipa să funcționeze și să se ridice la nivelul pretențiilor. Patronul a spus ceva, o să îl respect întotdeauna și vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare”, a declarat Marius Baciu la flash-interviul acordat

De ce a fost schimbat Karlo Muhar la pauza meciului FCSB – Petrolul

, dar Marius Baciu a explicat că s-a ajuns în această situație din două motive. În primul rând pentru că mijlocașul defensiv croat încă nu se află în cea mai bună condiție din punct de vedere fizic. Și în al doilea rând pentru că el avea un cartonaș galben: „Chiar dacă am început din nou de la 1-0 pentru adversari, cred că am avut una dintre cele mai bune reprize. Chiar dacă am făcut câteva greșeli, mai puteam și marca, am avut controlul, dar dacă nu marchezi, să faci 3-1, a fost destul de grea a doua repriză.

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Cu Muhar a fost de la început o discuție, nu era la sută la sută, e un băiat de mare caracter, și-a dorit să ne ajute, sigur o să ne ajute, îl văd în vestiar, cum vorbește cu colegii. Ne gândeam să joace o repriză, 50 de minute, 60 de minute, dar avea acel cartonaș galben și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

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Nu e ușor să intri pe parcursul jocului. Am avut câteva ocazii clare de a marca, dar nu am jucat ca în prima repriză. A avut și Aymen (n.r. Boutoutaou) o șansă. Fotbalul greșeală așteaptă. Trebuie să vedem mai clar, nu am închis bine centrul. Al doilea gol l-a prins pe Dylan (n.r. Batubinsika) pe drum. Am doar doi fundași centrali. Dylan a fost în Serbia, a forțat”.