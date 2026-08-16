Marius Baciu, reacție savuroasă după ce Dinamo – FCSB a fost mutat pe Cluj Arena: „Mă bucur că e în Ardeal! 100% va fi plin”

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Pentru Dinamo nu ar fi neapărat o rețetă financiară proastă, fiind cunoscut faptul că galeriile celor de la Universitatea Cluj și Dinamo sunt înfrățite. Mai mult, atât Dinamo cât și FCSB au mulți fani în zona Ardealului, astfel că e destul de probabil ca meciul să se joace cu casa închisă. De acest lucru e convins și antrenorul Marius Baciu.

Marius Baciu este bucuros că derby-ul Dinamo – FCSB se va disputa în Ardeal, pe Cluj-Arena

Tehnicianul celor de la FCSB a admis că pentru jucători e important ca meciul să se joace pe un gazon bun, deci variantele Ghencea sau Arcul de Triumf sunt de evitat. „De accidentări mi-e teamă tot timpul și la antrenament mă tem. Se poate întâmpla orice. De aceea ne-am fi dorit să jucăm pe un teren bun. Dar asta e treaba conducerii. Căutăm să se desfășoară meciul în cele mai bune condiții”, a declarat Marius Baciu.

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Născut și crescut în Mediaș, Marius Baciu se bucură să fie aproape de casă la derby și e convins că arena va fi plină. Desigur, un sentiment ciudat ca în 2026 Dinamo să nu aibă un stadion propriu, cum nici FCSB nu are, însă aceste lucruri s-ar putea rezolva în următorii ani, prin binevoința Guvernului.

„Mă bucur că e în Ardeal! Mă bucur pentru că e un teren bun. Dacă nu se poate juca aici pentru că Arena Națională are alte priorități. Cluj Arena are un gazon bun, condiții foarte bune. Noi am sunat și am văzut despre ce e vorba. care se poate umple. 100% va fi plin stadionul.

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Pe vremea aveam Ghencea care era tot timpul plin. Dinamo avea Ștefan cel Mare. Nu se punea problema de așa ceva. Înaintea mea erau cuplajele care se jucau pe 23 August. Acum nici Dinamo nu are stadion. La Arena Națională unde ne place și ne convine sunt alte priorități.

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. FCSB și Dinamo au suporteri peste tot prin țară care își doresc să vină. Noi oricum trebuia să facem deplasare. Azi sunt avioane, dar nicio deplasare nu e simplă”, a completat Marius Baciu.

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Meme Stoica nu s-a opus mutării derby-ului dintre Dinamo și FCSB pe Cluj Arena

Meme Stoica a aflat în direct de la Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, că meciul se va disputa la Cluj-Napoca. Nu a avut nicio obiecție și ambii oficiali ai echipelor bucureștene au convenit că un derby se joacă în primul rând pentru suporteri.

„Clujul ar fi o variantă. Dacă suntem de acord aici, batem palma și mergem la Cluj. Terenul ar fi perfect, se termină festivalul și se așază tot. Putem să batem palma acum, apoi să mergem să vedem. Dacă toată lumea este OK, putem să jucăm și sâmbătă”, a declarat Andrei Nicolescu.

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„Eu n-am absolut nimic împotrivă. Știm de relația dintre ultrașii dinamoviști și cei ai lui U Cluj, dar nu este nicio problemă. Putem merge să jucăm acolo”, a completat Meme Stoica. Ultima oară când FCSB și Dinamo se întâlneau în afara Bucureștiului era în 25 mai 2011. Atunci, cele două rivale se întâlneau la Brașov într-o finală a Cupei României.