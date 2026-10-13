Marius Baciu rupe tăcerea! Cum îi impunea Gigi Becali jucătorii la FCSB: „Nu era decizia mea!”

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Au trecut trei săptămâni de la despărțirea dintre FCSB și Marius Baciu, iar acum antrenorul s-a mai liniștit și a „dat din casă” detalii despre relația sa cu Gigi Becali și cu jucătorii. Baciu recunoaște și se plânge în același timp de faptul că Becali este cel care decide ce jucători joacă.

Marius Baciu știe de ce a fost dat afară de la FCSB și recunoaște că Becali îi făcea echipa

Nu e ușor să joci într-un play-out, după ce joci an de an în cupele europene. Play-out-ul a fost un dezastru pentru ei, nu te mai poți concentra. 1%, 2,5, 7 % a fost și meritul nostru”, a fost prima dezvăluire a lui Baciu pentru Prosport.ro. Totodată, fostul antrenor recunoaște că s-a gândit foarte bine dacă să meargă la FCSB, pentru că știa ce-ș așteaptă.

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„Da, m-am gândit de 15 ori. jucătorii în cantonament. Asta e cel mai greu pentru un antrenor. Plus că de multe ori n-a fost simțul meu, n-a fost decizia mea 100 % să intre anumiți jucători în teren.

Nu m-a sunat niciodată (n.r. Gigi Becali). Eu am vorbit cu el doar prin intermediul lui Meme Stoica, nu am discutat niciodată direct. Erau niște jucători pe care își dorea să-i vadă, dar de rezultate am răspuns doar eu”, a declarat Marius Baciu, pentru

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Marius Baciu nu a rezistat multe meciuri pe banca celor de la FCSB, mai ales că a avut puține victorii

După 15 meciuri pe banca celor de la FCSB, timp în care a înregistrat doar 6 victorii, Marius Baciu e convins că nu a avut succes la FCSB pentru că a avut parte de o campanie de transferuri haotică. „Nu, astea m-au dat pe mine afară de la FCSB (n.r. transferurile)! Am avut asumarea asta… noi ne-am fixat niște ținte foarte clare. De timp, știi cum e, la un transfer nu poți să fii sigur niciodată.

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Discuți astăzi, dar se poate întâmpla orice după. Eu cred că o situație în plus din cauza căreia nu s-au putut face transferurile a fost și Campionatul Mondial. A fost întârzierea asta, poate că orice jucător mai așteaptă, mai vrea ceva…Intervin impresarii sau, dacă e jucător sub contract, mai vrea ceva clubul”, a completat Baciu.