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Marius Baciu nu mai e antrenorul celor de la FCSB, însă nu duce lipsă de oferte. Conform , antrenorul va rămâne în Capitală, fiind dorit acolo cu insistență chiar de către un primar de sector. Mai exact în Sectorul 2 de către primarul Rareș Hopincă, cel care conduce Clubul Sportiv Oxigen.

Marius Baciu și-a găsit de lucru după ce a reziliat contractul cu FCSB. Va fi coordonator la o academie

CS Oxigen a fost înființat în acest an după ce a preluat fosta Juventus Colentina, fiind un club axat pe academia de copii și juniori, însă și cu echipă de seniori în Liga a 3-a. Potrivit sursei citate, Marius Baciu este 90% determinat să accepte această ofertă, pentru el fiind practic o revenire la nivelul unde era înainte să ajungă antrenor la FCSB.

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Practic, în primăvara acestui an, Marius Baciu era managerul academiei Daco-Getica (fosta Juventus), locul 20 în Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2026, un loc onorabil, de altfel. Tot la Clubul Sportiv Oxigen activează și Toni Petrea, fost antrenor la FCSB, care coordonează grupele de elită ale academiei.

Tot acolo lucrează și Bogdan Lobonț, e antrenorul echipei de seniori din Liga a 3-a, fostul internațional albanez Elis Bakaj e scouter. La rândul său, Tibi Bălan este antrenor la echipa de tineret a clubului, iar Bogdan Lobonț e consilier la CS Oxigen.

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pentru că va fi coordonatorul academiei, astfel că-și va relua activitatea de dinainte de experiența nefericită de pe banca FCSB. Totodată, Prosport anunță că Marius Baciu ar avea o ofertă de la un club de Liga a 3-a din Franța, unde este dorit tot pentru a lucra la echipele de juniori.

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Rareș Hopincă anunța că are planuri mari cu CS Oxigen în momentul în care era lansată baza sportivă

În momentul în care era demarat acest proiect, edilul Rareș Hopincă anunța că are planuri mari cu CS Oxigen. „Această bază a revenit Primăriei Sectorului 2 după mulți ani în care a fost a Juventus București și Academiei Daco-Getica. Mi-am asumat o strategie, de a transforma Sectorul 2 în sectorul sportului. Sectorul 2 are o populație similară cu Islanda. De aici ne gândim ce putem face cu copiii noștri.

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La Oxigen facem educație și prevenție. Vrem să aducem copiii către sport pentru a-i feri de tentații și adicții. Am preluat Academia Daco-Getica, acum se va numi Oxigen București. Au făcut o treabă foarte bună aici, acum noi vrem să extindem”, a transmis Hopincă în urmă cu mai mult timp.