Marius Baciu și-a desființat fotbalistul după Auda – FCSB 4-1: „Greșeală nepermisă! Nu vezi așa ceva nici la juniori”

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FCSB a fost spulberată cu un incredibil 4-1 de letonii de la FK Auda în manșa secundă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League și a părăsit competiția. La finalul meciului, antrenorul Marius Baciu (51 de ani) l-a criticat pe Joao Paulo, care a comis o mare eroare la al doilea gol înscris de adversari. Introdus la pauză pe teren, fotbalistul din Insulele Capului Verde a fost cel care a marcat golul „roș-albaștrilor”.

Joao Paulo, criticat de Marius Baciu după Auda – FCSB 4-1

Revenit la FCSB după Cupa Mondială, Joao Paulo a fost introdus pe final de Marius Baciu în meciul din SuperLiga cu Csikszereda, iar în Letonia a intrat pe teren la pauză, într-un moment în care gazdele conduceau cu 1-0. .

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„Băieților nu vreau și nu am ce să le reproșez, până la greșeala chiar nepermisă din minutul 67 a lui Joao Paulo. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Să aștepți mingea și să luăm gol… Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros când ei nu ne-au surprins cu ceva, decât la ultima fază din joc. Simțeam că putem fi mai bine decât ei, dar când faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte complicat. De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii. E rușinos! Cum să nu fie?”, a spus Marius Baciu la finalul partidei.

Marius Baciu a comentat arbitrajul după Auda – FCSB 4-1

Cursul jocului a fost afectat și de . „Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Și spun din păcate pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă ele, și în tur, și aici.

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În minutul 20 trebuia să fie 2-0 pentru noi, și de aia spun că a fost gol valabil și penalty clar. Adică n-ai cum să treci peste astea. Cred că altfel era scorul, jocul”, a declarat Marius Baciu. .