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Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, Marius Baciu (51 de ani) își dă examenul final pe banca celor de la FCSB. Roș-albaștrii întâlnesc campioana României, iar antrenorul echipei patronate de Gigi Becali se vede obligat să câștige pentru a atinge limita impusă de omul de afaceri: 4 puncte din meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. Totuși, el ar putea pleca de la formația bucureșteană indiferent de rezultat.

Va fi U Craiova – FCSB ultimul meci pentru Marius Baciu? Ce se întâmplă cu antrenorul roș-albaștrilor

În acest moment, FCSB a ajuns la patru meciuri fără victorie în SuperLiga României. Doar un punct au adunat roș-albaștrii din ultimele 12 posibile, iar acest lucru s-a întâmplat în ultimul meci, cel cu Petrolul Ploiești de pe Arena Națională. Totuși, această remiză îl ține în cărți pe Baciu pentru a atinge limita impusă de Gigi Becali, cea de 4 puncte.

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Dacă va câștiga la Craiova, patronul FCSB este gata să-l păstreze pe Marius Baciu, însă anumite zvonuri spun că În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a explicat care ar fi motivul:

„Eu cred că va fi ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca lui FCSB. Sunt zvonuri, nu știu dacă sunt adevărate, că Marius Baciu pleacă și dacă va câștiga cu Craiova pentru că s-a săturat să fie pus în postura de a spune ceva la conferința de presă, iar apoi să iasă patronul la TV și să spună cu totul altceva decât a spus el. Cred că a ajuns și Baciu la limita suportabilității și cred că va pleca.

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La cum văd cele două echipe în acest moment, cred că sunt sub 10% șanse ca FCSB să bată la Craiova. Poate un egal, dar la cum joacă Universitatea în acest moment și ce probleme au cei de la FCSB în acest moment în defensivă… eu nu pot să înțeleg cum nu-și dau seama că golul din apărare este acest Dawa. (n.r. – va fi titular cu Craiova) Atunci Craiova 100% va marca. La fiecare meci el nu știe unde să stea. Ca fundaș central, dacă îți folosești mintea, poți să închizi culoare, dar el își părăsește zona, nu știe să facă dublaj, nu știe chestii de genul ăsta”, a declarat Valeriu Răchită la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Care sunt variantele lui Gigi Becali în cazul în care Marius Baciu va pleca de la FCSB

FANATIK a informat încă de pe 16 septebmrie că Gigi Becali este pregătit în caz de orice, iar dacă Marius Baciu nu va mai fi antrenorul roș-albaștrilor, omul de afaceri are deja două variante. Una dintre ele este Ianis Zicu, antrenor cu care latifundiarul din Pipera a discutat recent, însă negocierile s-au oprit în momentul în care Gheorghe Mustață și Peluza Nord nu au fost de acord cu fostul fotbalist al lui Dinamo.

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Deși Gigi Becali a declarat că fostul selecționer nu i-a răspuns la telefon de când s-a despărțit de Gaziantep, FANATIK a aflat că Rădoi ar fi gata să revină pe banca lui FCSB pentru a-și îndeplini o datorie morală față de nașul său, după ce a plecat în ultimul mandat după doar 5 etape pentru a semna în Turcia.