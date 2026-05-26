Marius Bilașco a lămurit misterul: NU vine la Rapid!

Rapid trece printr-un adevărat proces de reconstrucție. Giuleștenii au ratat pentru încă un sezon calificarea în cupele europene. Marius Bilașco a fost numit în funcția de director sportiv, iar Daniel Pancu va semna, cel mai probabil, cu clubul de sub Podul Grant. Totuși, un alt om care a lucrat în acest sezon la CFR Cluj nu va ajunge la gruparea din Capitală.

Bogdan Mara nu vine la Rapid: „Negociază cu Dinamo”

a vorbit despre viitorul clubului. Acesta a precizat clar că Bogdan Mara, omul alături de care a lucrat ani la rând la CFR Cluj, a avut alte propuneri și nu există varianta să ajungă în Giulești. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

„Nu am idee cine vine la CFR. Eu am plecat pe 31 martie de acolo. Bogdan Mara nu vine la Rapid. Nu a avut nicio ofertă. A avut alte propuneri. Cred că acum negociază cu Dinamo”, a declarat Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, conform

Rapid pregătește marea lovitură! Marius Bilașco a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Pancu

Mai mult, Marius Bilașco a anunțat și ce se întâmplă cu Daniel Pancu. i a precizat că antrenorul își negociază plecarea de la CFR Cluj și este foarte posibil ca în următoarele ore să ajungă la o înțelegere cu gruparea giuleșteană.

„Lipsește spiritul de învingător pe care, din păcate, în ultimul timp nu l-au avut. Acel spirit se găsește la CFR. E o chestie care se cultivă mult mai greu. Poate cu noul antrenor, cine știe, vom reuși. Am vorbit cu Pancu. Noi sperăm să vină cât mai repede. Înțeleg că negociază rezilierea cu CFR. Sperăm să se finalizeze totul chiar în seara asta, pentru a intra la negocieri cu el. Noi ne dorim asta. Și el la fel”, a mai spus Marius Bilașco.