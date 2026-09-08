ADVERTISEMENT

Marian Aioani se apropie de revenirea pe teren după accidentarea suferită în partida cu Poli Timișoara, din Cupa României. Portarul Rapidului a fost schimbat în minutul 44, după ce a acuzat o problemă musculară la coapsa stângă.

Veste uriașă pentru Rapid! Când revine Marian Aioani după accidentare

Problema l-a ținut pe Aioani în afara lotului pentru Daniel Pancu anunțase înaintea jocului că Bogdan Ungureanu va fi titular între buturi. Tânărul portar de 19 ani a fost cel care l-a înlocuit pe Aioani și în

ADVERTISEMENT

Aioani are șanse să fie din nou disponibil pentru meciul al Rapidului, cu FC Argeș, însă decizia finală va fi luată în funcție de modul în care răspunde la tratament și de evoluția sa după revenirea la antrenamente. Giuleștenii nu vor să forțeze recuperarea portarului titular. Cel mai probabil va rata jocul cu FC Voluntari.

Când revine Marian Aioani în poarta Rapidului. Marius Bilașco a făcut anunțul: „Asta este important”

Veștile sunt însă bune pentru Rapid. Marius Bilașco a anunțat că accidentarea nu este una gravă. Oficialul giuleștenilor susține că Aioani se află în perioada de recuperare și ar putea reveni foarte repede la antrenamentele normale. Dacă totul decurge conform planului, portarul ar urma să lucreze din nou alături de colegi în următoarele două zile.

ADVERTISEMENT

„Este în recuperare. Eu cred că în următoarele două zile se va antrena cu echipa. Sperăm să nu fie probleme. Ține foarte mult de evoluția lui. Nu este ceva atât de grav. Este posibil să joace în meciul cu Argeș. Ține foarte mult de evoluția lui medicală și de cum decurge recuperarea. Nu este nimic grav. Asta este important”, a declarat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.