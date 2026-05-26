Marius Bilașco, fostul oficial al CFR Cluj și actualmente la Rapid, intervine în disputa Pancu – Varga și Mureșan: „Nu mi-a plăcut ce am văzut”

ADVERTISEMENT

Am avut parte de tensiune serioasă în acest final de Superligă. Daniel Pancu a avut un schimb de replici acid cu oamenii din conducerea echipei pe care o antrena, CFR Cluj. Tehnicianul este foarte aproape de a semna cu Rapid, iar Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului din Giulești, a comentat subiectul.

Război total în Gruia! Daniel Pancu își negociază plecarea după scandalul cu șefii lui CFR Cluj

S-a declanșat un adevărat război între Daniel Pancu, antrenorul care a dus echipa pe locul 3 în Superliga României, și Iuliu Mureșan, președintele clubului. Cei doi s-au contrat de la distanță, iar tehnicianul va pleca, cel mai probabil, din Gruia.

ADVERTISEMENT

iar oficialii clubului au precizat că solicitările sale sunt nerezonabile. S-a ajuns inclusiv la jigniri, iar acum tehnicianul își negociază rezilierea contractului. Rămâne de văzut cum se va încheia povestea.

Marius Bilașco, reacție sinceră despre conflictul dintre Pancu și CFR Cluj

Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului din Giulești, a colaborat până în luna martie cu Pancu la CFR Cluj și a vorbit pe scurt despre scandalul din Gruia. Oficialul formației de sub Podul Grant este de părere că lucrurile au escaladat, însă îi dă parțial dreptate lui „Pancone”.

ADVERTISEMENT

„O să fie plecări. Mulți își încheie contractul. Poate unii jucători așteaptă oferte de transfer. Au fost discuții și pentru vânzarea de fotbaliști. Cam patru au avut discuții. Unii nu au fost lăsați să plece. Există o strategie a clubului. Antrenorul trebuie să se plieze pe ceea ce își dorește clubul. Partea financiară este extrem de importantă. Eu cred că orice club din România trebuie, la un moment dat, să vândă jucători. Am avut nouă ani la CFR Cluj, iar Pancu a venit în cea mai complicată perioadă.

ADVERTISEMENT

A fost o muncă de echipă acolo. A avut parte de un grup de jucători bun. A ales și el fotbaliști. Nu cred că este bipolar Daniel Pancu. Eu nu o să pot să comentez așa ceva. Prea mult s-a discutat pe acest aspect. Nici mie nu mi-a plăcut tot ce am văzut. Pot să spun că am avut o relație extraordinară cu el la CFR Cluj. Nu mi se pare o trădare. Având în vedere ce s-a realizat, cred că nu trebuiau să se spună cuvintele astea”, a declarat Marius Bilașco la .