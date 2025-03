Marius Budăi a suferit un accident vascular. Fostului ministru i s-a făcut rău în timp ce se afla la volan

Potrivit presei din Botoșani, deputatul a fost spitalizat de urgență după ce a acuzat o stare de rău în timp ce se afla la volan. Parlamentarul PSD mergea cu mașina spre București, dar i s-a făcut rău în localitatea Hârlău, din județul Iași. A reușit să conducă și să ajungă singur la spital, însă a acolo a fost internat de urgență.

Marius Budăi a suferit un accident vascular

Conform Botoșaninews.ro, politicianul a fost transferat cu o ambulanță la Clinica de Neurochirurgie din Iași, unde a fost supus unor investigații amănunțite. De altfel, Marius Budăi a rămas internat. Potrivit primelor informații, Budăi a suferit un accident ischemic vascular, pe fondul oboselii și stresului.

În urmă cu un an, fostul lider PSD Liviu Dragnea a suferit un accident vascular cerebral când a fost plecat din țară și a povestit cum medicii din Belgrad au făcut minuni pentru a-l salva. Dragnea a vorbit pentru prima oară despre acest episod grav la Realitatea Plus, fiind convins că doar o minune l-a ținut în viață.

”Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională. Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment.

Liviu Dragnea povetește cum a suferit un AVC în urmă cu un an

Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a povestit Liviu Dragnea, la emisiunea moderată de Anca Alexandrescu. Liviu Dragnea a fost președinte al PSD până pe 27 mai 2019, moment în care a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare 3 ani și 6 luni, în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. A ieșit din închisoare după doi ani, cu ajutorul eliberării condiționate.

Cât despre Marius Budăi, , după scandalul azilelor groazei din Ilfov. Premierul PSD Marcel Ciolacu numea gestul din acel moment drept unul

”Am avut o discuție dimineață cu dl ministru Budăi, care m-a anunțat că își depune demisia. Aceasta e reacția firească a unui decident politic într-o asemenea criză. E reacția firească în orice democrație consolidată a Europei”, declara Marcel Ciolacu. Cu toate acestea, chiar și după demisie, și a fost prezent des la emisiuni TV unde a comentat majorarea pensiilor.