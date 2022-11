Marius Budăi anunță când va fi majorat salariul minim la 3.000 de lei: ”Ne dorim asta”

Decizia va fi luată miercuri în Consiliul tripartid. Din totalul celor 1.3 milioane de români plătiți cu salariul minim pe economie, 500.000 lucrează în agricultură și construcții.

Marius Budăi, despre majorarea salariului minim

Totodată, Budăi a vorbit despre cei 200 de lei neimpozabili care ar putea fi aplicați la salariul minim majorat. Budăi a menționat că ”din jumătatea anului 2022 a fost pusă la dispoziţia mediului de afaceri o sumă de 200 de lei, pe care să o poată asigura ca şi salariu angajaţilor săi, unde statul nu percepe nicio taxă. Până acum a fost la decizia angajatorului, acum ne dorim să o introducem în cei 3.000 de lei şi să continuăm această practică şi anume să nu îi taxăm”.

”Cred foarte mult în dialogul social. Mâine, în Consiliul Tripartid avem ca unic subiect salariul minim brut garantat în plată. Sperăm să avem şi o decizie pentru a putea trece la etapa următoare şi anume testul ”, a adăugat Budăi, conform

Budăi a dat dovadă de reținere atunci când a vorbit despre majorarea salariului minim, pentru că totul va fi tranșat în coaliția de guvernare.

”Când porneşti un dialog, iei în calcul toate variantele. Toate variantele sunt pe masă, însă noi ne dorim ca acest salariul minim să intre în vigoare de la 1 ianuarie”, a concluzionat Budăi.

Din totalul de 1.3 milioane de români care sunt plătiți cu salariul minim, cei 500.000 din construcții și agricultură beneficiază deja de varianta de 3.000 de lei minim brut, potrivit aceluiași ministru.

în contextul în care Uniunea Europeană oricum a votat aplicarea unui salariu minim european, care ar fi calculat în fiecare țară în funcție de mai mulți factori, lucru explicat și de europarlamentarul Dennis Radtke.

”Pentru Uniunea Europeană și un pas mare pentru a avea o Europă mai socială. Poate ar trebui să vă spun ce nu se întâmplă acum – au fost multe zvonuri, multe discuții emoționale, în legătură cu această problemă a salariului minim.

Am fost adesea întrebat dacă vom avea același salariu minim în România ca în Franța sau în Germania. Desigur, nu este cazul să fie așa, pentru că Uniunea Europeană nu are competența de a face asta și, desigur, nu are sens să avem un salariu minim unic pentru toate țările europene.

Dar ceea ce se întâmplă, și vreau să spun asta, este partea grea a acestei directive și anume felul în care putem să întărim contribuția colectivă”, a transmis Radtke.