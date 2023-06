Marius Budăi, despre majorarea pensiilor. Când se vor bucura seniorii României de bani în plus

Fostul și actualul ministru al muncii îi asigură pe seniorii României că social democrații vor face tot ce pot pentru a mări pensiile, iar acest lucru se va întâmpla cu siguranță, cândva. Totodată, Budăi a anunțat că PSD nu va tăia niciodată salarii și nu va da afară oameni, pentru că PSD e partidul care dă, nu care ia.

Marius Budăi, despre majorarea pensiilor

”De fiecare dată când noi, PSD, am fost la guvernare, fie singur, fie într-o formă de coaliție, de veniturile românilor s-a vorbit doar pe plus, nicidecum de înghețări sau de minus, ferească Dumnezeu, niciodată. Și atunci am spus foarte clar că avem două principii de bază pe noua lege a sistemului public de pensie.

ADVERTISEMENT

Anume rezolvarea inechităților care vine cu un prim plus pentru acele persoane care din cauza ieșirii la momente diferite la pensie, au cuantumuri diferite și după care să avem un sistem sustenabil de majorare a pensiilor, cu susținerea clară și cu tema clară pe care am primit-o de la Marcel Ciolacu, ca atunci când merg la Comisia Europeană să susțin foarte clar, și de asta am și susținut eliminarea acestui procent, că pensiile în România încă sunt mici și avem foarte mult de lucru aici. Majorarea pensiilor este o țintă a noastră în programul de guvernare și repet, așa cum a fost când am fost de fiecare dată la guvernare, așa am făcut și așa vom face și de acum încolo!”, a explicat ministrul.

pentru că pensiile lor vor fi cu siguranță majorate, cândva. ”Nu vrea să aducă în fața seniorilor o propunere sau o idee pe care ulterior să nu o poată duce la îndeplinire”, a completat Budăi. Cu mențiunea că legea pensiilor ar trebui aprobată în următoarele luni, conform

ADVERTISEMENT

”Odată cu noua lege a pensiilor se vor vedea și viitoarele majorări. Trebuie să știe părinții și bunicii noștri că sunt un pilon extrem de important pentru noi ca și gândire social-democrată și vom continua măsurile până la final de an și ne gândim și la măsuri pe anul următor. La începutul sesiunii următoare va fi depusă în Parlament pentru dezbatere. Și până la finalul anului o vom avea aprobată”, promite Marius Budăi, ministrul care vrea să aducă belșugul în casa tuturor pensionarilor din țara noastră.

Dacă pensionarii primesc doar vești bune din partea PSD și a lui Marius Budăi și își fac deja planuri cu banii în plus pe care îi vor primi, nu aceeași veste bună o primesc magistrații, care vor fi nevoiți să se pensioneze mai târziu, după ce PSD va ”rezolva” și această chestiune a majorării vârstei de pensionare pentru speciali.

ADVERTISEMENT

şi este prevăzut în amendamente la 65 (de ani, n.r.), cu excepţia magistraţilor, care rămân la 60, dar restul, toate categoriile, la 65 de ani. Raportarea de calcul se va face la stagiul complet, aşa cum este prevăzut, dar nu vom face o raportare peste noapte, pentru că ar însemna o bulversare a sistemelor şi sunt măsuri tranzitorii şi, sigur, veniturile din toată perioada vor fi luate în calcul”, a explicat Marius Budăi în timp ce era audiat de comisia de specialitate care era menită să-l valideze în funcție.

PSD a dat vina pe ultimii 30 de ani de guvernare și a promis că de acum înainte țara noastră va prospera în moduri în care nici cei mai optimiști dintre români nu ar fi crezut. ”La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câștige minim 500 de euro net lunar, iar câștigul salarial mediu net să ajungă la 1000 de euro. Acest guvern va avea grijă și de cei care au muncit o viață întreagă. Așa cum am făcut de fiecare dată când ne-am aflat la guvernare, pensiile vor crește”, a transmis Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Între timp, realitatea i-ar putea trezi rapid pe noii guvernanți, pentru că reprezentanții sistemului sanitar sunt deja în stradă și protestează pentru a-și cere drepturile. Vor urma polițiștii, angajații Metrorex sau ai CFR Călători, dar și alți bugetari.