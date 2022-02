Tensiuni în coaliție. PNL cere demiterea ministrului muncii, Marius Budăi. Surse

Noi tensiuni în coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR. Liberalii sunt nemulțumiți de ultimele luări de poziție ale ministrului muncii, Marius Budăi.

Potrivit , la următoarea ședință de coaliție, liderii PNL sunt deciși să ceară demiterea oficialului din Executiv.

PNL nu este de acord cu poziția lui legată de o posibilă a doua majorare a pensiilor în 2022.

Liberalii îl acuză că a ieșit în spațiul public cu speculații despre renegocierea plafonului prevăzut de PNRR pentru cheltuielile cu pensiile înainte ca acesta să pună pe masă chestiunea în interiorul coaliției.

În ultimele zile, Marius Budăi a provocat o serie de discuții în ceea ce privește pensiile speciale și plafonul prevăzut în PNRR pentru cheltuielile cu pensiile, de 9,4% din PIB.

Ministrul muncii spunea că din luna mai ar putea începe modificarea Legislaţiei privind pensiile, iar din septembrie să mai poată fi acordată o majorare de pensii în acest an.

Marius Budăi, dialog de la distanță cu Florin Cîțu pe tema pensiilor și a PNRR

Săptămâna trecută, Marius Budăi a declarat că menţinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, aşa cum România a negociat în , i-ar menţine ”săraci” pe pensionarii români.

Oficialul a dezvăluit că el și PSD susţin renegocierea de către Guvern a procentului din PIB pe care România să îl aloce bugetului de pensii.

”Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susţinem renegociere, am dus decizia în coaliţie, suntem tot mai hotărâţi – şi în coaliţie nu avem decizie finală – dar suntem tot mai hotărâţi să discutăm. Am discutat în Guvern cu premierul şi premierul a agreat renegocierea”, spunea ministrul, la .

Într-o reacție cu tentă critică, președintele PNL, Florin Cîțu, l-a invitat pe Marius Budăi să meargă la Bruxelles dacă într-adevăr este interesat de o renegociere a PNRR cu Comisia Europeană.

”PNL a făcut, nu doar a vorbit, chiar a făcut cea mai mare majorare de pensii. În 2020, majorarea punctului de pensie a fost cea mai mare din istorie. Nu doar vorbe, fapte! În ce privește renegocierea, ar trebui iar să nu mai fie vorbe, să fie fapte.

Cine vrea să facă renegocierea și are puterea de a convinge Comisia ar fi bine să nu mai stea în România și să discute despre acest lucru, că pierdem timp, să meargă la Bruxelles, să vină cu decizii, apoi toți vom fi de acord. Toți vrem să creștem veniturile, să creștem pensiile, dar discutăm politic. Nu, să fie concret! Eu, anul trecut, când trebuia să renegociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am mers la Bruxelles!”, a declarat Florin Cîțu.