Marius Budăi, nemulțumit de plafonul pensiilor din PNRR: “Cineva și-a dorit românii săraci”

Marius Budăi, ministrul muncii, a vorbit într-o emisiune TV despre plafonul din Programul Național de Reziliență și Redresare dedicat pensiilor. El susține că acest document împiedică creștere indemnizațiilor de mai multe ori pe an, notează .

Plafonul din PNRR, insuficient pentru pensionarii români

Într-o emisiune la România TV, Marius Budăi a comentat situația pensiilor din România și cum acestea depind de condițiile stabilite de Guvern cu Comisia Europeană prin PNRR. Așa cum a mai declarat de la începutul mandatului, el consideră că plafonul de 9,4% pentru indemnizații este insuficient.

Ministrul a mai adăugat că se fac eforturi pentru creșterea pensiilor. Cu toate acestea, el mai subliniază că există o serie de limitări în acest sens, mai exact plafonul din PNRR.

Budăi s-a folosit de această ocazie de a lansa un atac la adresa celor care au negociat cu oficialii de la Bruxelles. El a mai adăugat că se poartă discuții pentru renegocierea aspectelor care țin de pensii.

“E un lucru la care lucrăm continuu. Știm nivelul pensiilor din România, dar avem și unele încorsetări trecute în PNRR de cineva care și-a dorit românii săraci. Discutăm cu UE și Comisia Europeană să remediem situația”, a declara Marius Budăi.

Ministrul s-a declarat nemulțumit de dedicat pensiilor de la începutul mandatului său. Iar la finalul lunii ianuarie a vorbit chiar despre posibilitatea ca acesta să fie renegociat, susținând că are chiar și sprijinul premierului Ciucă.

“Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegociere, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm, nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea”, declara atunci ministrul.

Cum gestionează guvernul criza scumpirilor?

În timpul intervenției sale, Marius Budăi a vorbit și despre măsurile pe care guvernanții le pregătesc pentru a ține sub control modul în care criza energetică și criza scumpirilor afectează populația.

“Avem în vedere și majorarea normei de hrană din spitale, majorarea tichetelor de masă și voucherele și categoriile de persoane cu venituri mici. Trebuie să îi ajutăm să își procure alimentele de bază”, a declarat ministrul.

O parte din aceste măsuri ar urma să fie adoptate în cursul zilei de luni, ele fiind anunțate de , ministrul familiei. Printre soluțiile anunțate se numără acordarea unor vouchere de 50 de euro la fiecare două luni persoanelor cu venituri reduse, dar și vouchere de 30 de euro pentru elevii cu burse sociale.