Ministerul Muncii, noi precizări despre pensii şi alocaţii. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile în luna ianuarie

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost întrebat zilele trecute care este situaţia cu plata pensiilor majorate, așteptate cu sufletul la gură de sute de mii de români, în condițiile în care prețul utilităților a crescut amețitor.

”Situația este foarte bună, zic eu. Luni am preferat să nu fiu în București, să fiu în țară. Am fost în sediul unei case teritoriale de pensii și am fost pe grupul director economici din toate Casele Teritoriale de Pensii și am rugat pe vechii și noii mei colegi să raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Județene de Pensii mai fac viramente către Poșta Română.

În ianuarie vor fi plătite alocațiile pentru copii aferente lunii decembrie

Așteptam, rând pe rând, să văd că se pot realiza viramentele către Poșta Română teritorială din fiecare județ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziția lucrătorilor poștali și astfel încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei țări”, a spus ministrul Marius Budăi.

aferente lunii decembrie, de aceea suma care va intra în conturi nu va fi cea mărită, care se va regăsi în buzunarele românilor începând cu luna viitoare, când se achita alocația pe ianuarie.

”Precizare la ajutorul de 1.200 de lei care se acordă în ianuarie persoanelor cu pensii de până în 1.600 de lei: verificăm toate cazurile sesizate, dar până acum am avut sesizări doar de la persoane care nu se califică fiindcă mai au și alte tipuri de pensie, iar sumele adunate depășesc 1.600 de lei”, se arată într-un scurt comunicat de presă.

Ministrul și-a propus să închidă plata pensiilor până pe 15 ianuarie

„Până în data de 15 ianuarie 2022, așa cum am propus, să închidem tot ce înseamnă plata pensiilor, acea parte a pensiilor care se eliberează de către lucrătorii poștali.

Le mulțumesc încă o dată lucrătorilor poștali pentru deschidere și pentru dorința de a rezolva această problemă și pentru faptul că au înțeles că până la urmă vorbim de părinții și bunicii noștri și trebuie să facem cu toții eforturi să ne încadrăm în termenul stabilit”, a completat Marius Budăi, într-un interviu acordat la Antena 3.

Marius Budăi anunțase în Ajunul Crăciunului mărirea pensiilor

Anul trecut, chiar pe 24 decembrie, Marius Budăi anunțase pe contul oficial de Facebook că considerând asta un succes al partidului din care face parte.

”Acum, în Ajun de Crăciun, vreau să-i asigur pe părinții și bunicii noștri că, în luna ianuarie, pensiile se vor plăti la noile valori majorate. Se tipăresc taloanele de pensie aferente lunii ianuarie a anului 2022, care conțin mărirea pensiei minime, cu 25%, la 1.000 de lei și mărirea valorii punctului de pensie la 1.586 de lei.

Dar și acordarea ajutorului financiar pentru seniorii României care au valoarea pensiei mai mică sau egală cu 1.600 de lei, până la concurența sumei de 2.200 de lei! Noi, PSD, vă asigurăm de tot respectul și prețuirea noastră!”, anunța Budăi.