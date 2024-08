Marius Budăi, PSD, după recalcularea pensiilor. „Vă spun cu mâna pe inimă, nici una nu va scădea”

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, a comentat, marți, recalcularea pensiilor, spunând că „în perioada postdecembristă nu a fost în România nici un astfel de fenomen care să se întâmple asupra sistemului public de pensii”. Totodată, Budăi a dat asigurări, „cu mâna pe inimă”, că nici o pensie nu va scădea.

„Ce s-a avut în vedere în această lege este așezarea pe contributivitate”

Marius Budăi, deputat social-democrat și fost ministru al Muncii, a vorbit, marți, despre recalcularea pensiilor, spunând că un fenomen de asemenea amploare nu s-a mai văzut după perioada postdecembristă.

ADVERTISEMENT

Deputatul PSD a dat un exemplu în legătură cu funcționarea noii legi a pensiilor. „Dacă dumneavoastră și cu mine am fi lucrat în același birou în toată perioada noastră de vechime, să spunem că avem câte de 30 de ani de vechime, am fi avut aceleași salarii pe toată perioada (…), am fi avut muncă egală, contribuție egală, noi doi până acum am fi avut diferență la pensie. Dumneavoastră ați fi avut pensie mai mare pentru că sunteți doamnă și vi se împărțea, până la această lege, la un stagiu de cotizare mai mic, eu aș fi avut o pensie mai mică pentru că mi se împărțea la un stagiu de cotizare mai mare (…). Cel mai important în această lege, ce s-a avut în vedere în această lege este așezarea pe contributivitate și încurajarea muncii”, a declarat Marius Budăi pentru .

Solicitat să comenteze faptul că deja mulți pensionari sunt nemulțumiți după recalcularea pensiilor, Budăi a precizat: „Aici, cu siguranță, colegii mei din toată țara vor fi extrem de atenți la aceste solicitări, pentru că noi știm cu toții că ieșirea la pensie este un prag psihologic și atunci trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte. De foarte multe ori, doar ni se pare că ceva e greșit – și n-o să folosesc acea expresie clasică că doar cine nu muncește nu greșește, deși e valabilă în orice situație. Sunt sigur că acele aspecte vor fi clarificate și este această perioadă de tranziție”.

ADVERTISEMENT

PSD „a găsit întotdeauna bani pentru pensii și salarii”

Fostul ministru al Muncii a declarat și pentru că, în privința creșterii pensiilor, cu până la 27%, social-democrații nu intră în logica „nu pot, nu am” și că PSD „a găsit întotdeauna bani pentru pensii și salarii”.

„PSD refuză categoric să intre în logica lui nu am și nu pot. Nu, trebuie să găsim soluții. Seniorii, părinții și bunicii noștri au muncit pentru acești bani, nu sunt asistați social, cum de multe ori li se spune nedrept de către anumiți cetățeni”, a declarat Marius Budăi.

ADVERTISEMENT

„PSD nu va rămâne în această logică. Am fost capabili și vom fi capabili de fiecare dată când vom fi la guvernare să găsim soluții. Valoarea deficitului în acest moment este egală cu valoarea investițiilor și asta este pentru prima dată în istoria post-decembristă a României”, a adăugat fostul ministu al Muncii.

„Nu va scădea în cuantum nici o pensie”

În privința faptului că sute de au luat cu asalt casele de pensii pentru a cere lămuriri după ce au văzut că pensiile lor nu au crescut, ba chiar au scăzut, după recalculare, deputatul PSD a admis că „pot exista erori”.

ADVERTISEMENT

„Sigur că pot exista erori sau pot fi interpretări ale oamenilor că există erori. Colegii mei din casele de pensii din toată țara știu foarte bine că pensionarea este un prag psihologic și tratează seniorii României ca atare (…). Vă spun clar, cu mâna pe inimă, dacă vreți, în fața părinților și bunicilor noștri, nu va scădea în cuantum nici o pensie. Absolut nici un cetățean român, nici un senior al României nu va lua la 1 septembrie cu nici un leu mai puțin decât a luat în luna august”, a declarat Marius Budăi.