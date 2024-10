Marius Coman, gol împotriva fostei echipe în CFR Cluj – Sepsi! Fundașii lui Dan Petrescu nu l-au putut opri. Video

Atacantul covăsnenilor a avut o pătrundere hotărâtă în minutul 37, iar fundașii lui Dan Petrescu nu au reușit să-l blocheze, Marius Coman șutând de la marginea careului, fără speranțe pentru Mihai Popa.

Marius Coman, gol împotriva fostei echipe în CFR Cluj – Sepsi

Marius Coman a reușit să , fosta sa echipă. Atacantul lui Sepsi s-a descurcat impresionant la o fază la care fundașii echipei din „Gruia” au încercat în zadar să-l oprească.

ADVERTISEMENT

Marius Coman a fost luat de CFR Cluj de la Minaur Baia Mare, pe vremea în care era doar un puști. În „Gruia” nu a reușit să prindă prea multe meciuri, fiind ulterior lăsat să plece la Universitatea Cluj, rivala CFR-ului.

La CFR Cluj, Marius Coman a jucat doar cinci meciuri, fără să înscrie vreun gol, oferind o pasă decisivă. În vara anului 2018, atacantul era lăsat să plece liber de contract la Universitatea Cluj, echipă aflată atunci în eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

Marius Coman a fost adus la Sepsi după un sezon fabulos la Corvinul Hunedoara

Marius Coman a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din , iar Sepsi a insistat pentru aducerea atacantului, mizând pe calitățile sale impresionante.

La despărțirea de Corvinul Hunedoara, atacantul a scris un mesaj emoționant pentru foștii colegi și pentru fanii echipei: „Așa s-a încheiat cel mai frumos capitol din cariera mea de până acum.

ADVERTISEMENT

Am trăit la Corvinul 2 ani plini de emoție și realizări. Noi nu am fost doar o echipă, am fost o familie, iar asta s-a văzut și pe teren, reușind să realizăm o performanță istorică”.

„Mă bucur că am avut șansa de a face parte din această poveste și le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și au avut încredere în mine.

ADVERTISEMENT

Poate cândva drumurile noastre se vor intersecta din nou. Hai CORVINUL”, a fost mesajul transmis de Marius Coman prin intermediul rețelelor de socializare.