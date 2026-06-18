Sport

Marius Constantin, imagini unice cu soția sa, cântăreața Miruna Lazea. ”Minunați”

Fostul fotbalist al lui Rapid, Marius Constantin, apare în câteva poze speciale cu partenera sa de viață. Miruna Lazea este o artistă extrem de cunoscută.
Alexa Serdan
18.06.2026 | 05:45
Marius Constantin imagini unice cu sotia sa cantareata Miruna Lazea Minunati
Miruna Lazea și Marius Constantin sunt împreună din 2023. Sursa foto: Instagram.com
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Marius Constantin și Miruna Lazea sunt un cuplu care nu iese prea mult în evidență. Cei doi au puține imagini împreună, în ciuda faptului că se iubesc de ani buni. Fostul sportiv a cucerit-o cu totul pe artista de muzică de petrecere.

Marius Constantin și Miruna Lazea, poze unice din concediu

De când a renunțat complet la fotbal Marius Constantin (41 ani) a intrat într-un con de umbră. Fostul sportiv este dedicat vieții de familie și apare rar în lumina reflectoarelor, preferând să-și ocupe timpul cu diverse activități. În urmă cu câteva luni a fost protagonistul unei filmări care a stârnit interes în rândul celor care-l urmăresc.

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Soția sa, Miruna Lazea (26 ani), este cea care a distribuit un clip în care fostul fotbalist apare în tricoul Universității Craiova. Acesta a evoluat și pentru alte echipe, dar debutul și l-a făcut la FC Brașov. Ulterior, a mai semnat cu Rapid, FC Vaslui și ASA Târgu Mureș. De asemenea, a jucat în străinătate alături de JS Suning (China).

Fostul fotbalist, cunoscut drept „bestia” de la Rapid, a lăsat în urmă cariera și mai apare uneori în postările partenerei sale de viață. Cântăreața de muzică de petrecere originară din Ardeal este mai mică cu 15 ani decât bărbatul cu care a devenit mamă. Diferența de vârstă nu se observă deloc între cei doi parteneri.

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„15 ani ca cifră, dar niciun an ca principii”, a dezvăluit la un moment dat, Miruna Lazea, pe social media, relatează gsp.ro. Artista și Marius Constantin sunt împreună din anul 2023, povestea lor de dragoste evoluând destul de rapid. „Aveam nevoie de cineva care să mă apere”, a mai scris vedeta.

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Cum a apărut Marius Constantin în vacanță

Marius Constantin este în formă maximă, cu toate că nu mai este activ în domeniul sportiv. Acest lucru a fost evidențiat și prin intermediul unor imagini inedite din vacanța petrecută în Italia. Fostul fotbalist al celor de la Rapid pare un tânăr dornic de aventură și gata să exploreze cât mai multe locuri, cu rucsacul în spate.

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Ghiozdanul negru i-a fost, cu siguranță, de un real ajutor în timp ce se plimba prin Matera alături de superba sa soție. Bronzul intens reprezintă un alt element cheie pe care internauții nu le-au trecut cu vederea. În toate fotografiile fostul sportiv are un ten închis la culoare, semn că soarele îl prinde foarte repede.

Admiratorii artistei au transmis numai gânduri frumoase la adresa cuplului. Mai mult decât atât, o persoană i-a numit „minunați”, Miruna Lazea reușind să aibă o comunitate unită în mediul virtual. Pe Instagram este urmărită de aproape 200.000 de oameni. În altă ordine de idei, șatena este de o frumusețe răpitoare.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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