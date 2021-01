Marius Constantin se simte vinovat pentru demiterea lui Corneliu Papură: ”Primii vinovați sunt jucătorii”

După 7 meciuri fără victorie în Liga 1, antrenorul Universității Craiova a fost demis. Marius Constantin crede însă, că vina este a jucătorilor.

Fotbalistul de 36 de ani crede că antrenorului i s-a făcut o mare nedreptate, atunci când a fost înlăturat de pe banca Universității.

U Craiova nu a mai câștigat un meci în Liga 1 din 14 decembrie când s-a impus, în deplasare, 2-1 cu UTA. De atunci alb-albaștrii au marcat doar 4 goluri, au încasat 6 și au obținut tot atâtea puncte.

Întrebarea care-l obsedează: ”Mai bateți și voi pe cineva?”

Fost internațional al României, Marius Constantin este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul oltenilor. A jucat la cel mai înalt nivel, în România, a câștigat trofee și știe cum stau lucrurile atunci când rezultatele nu sunt cele dorite de finanțatori și de fani.

”Am mai trăit asta, am avut perioade proaste. Nu este deloc plăcut să auzi ‘mai bateţi şi voi pe cineva?’. În ultimele meciuri am avut 5-6 situaţii şi nu am marcat mai mult de un gol.

Cum ştim cu toţii, antrenorul e primul care cade atunci când nu sunt rezultate. Îmi pare rău pentru el, este profesionist, dar nu l-au ajutat rezultatele. Eu spun însă, că primii vinovaţi sunt jucătorii”, a spus Marius Constantin.

”O schimbare vine cu consecințe”

Apărătorul central al Universității a lucrat în cariera lui cu antrenori importanți din fotbalul românesc și spune că oricare ar fi alegerea conducerii el va fi mulțumit.

”O schimbare vine cu consecinţe, sperăm ca acestea să fie pozitive. Nu e treaba mea să-mi doresc un antrenor sau altul, e mai puţin important, treaba mea şi a noastră e să respectăm ce ne cere antrenorul”, a mai spus Constantin.

Corneliu Papură a fost demis de finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, după ultimul semieșec, 1-1, acasă cu FC Argeș. Papură era la al treilea mandat de interimar pe banca oltenilor. Acesta a pregătit echipa după demisia italianului Cristiano Bergodi.

