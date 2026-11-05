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Marius Corbu a răpus-o pe AC Milan! Ce notă a primit românul după victoria istorică

Gabriel Neagu
05.11.2026 | 21:55
Marius Corbu a rapuso pe AC Milan Ce nota a primit romanul dupa victoria istorica
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Marius Corbu a fost titular în AC Milan - Ferencvaros 0-2. sursa foto: profimedia
Marius Corbu a fost introdus din primul minut al victoriei contra lui AC Milan. Românul a avut o prestație consistentă pe San Siro.
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Ferencvaros, echipa lui Marius Corbu, a obținut o victorie istorică, în etapa cu numărul 4 din Europa League. Cu românul titular, maghiarii s-au impus, pe San Siro, împotriva lui AC Milan, 2-0.

Marius Corbu, prestație solidă în victoria istorică cu AC Milan, 2-0

Românul a fost introdus din primul minut de Balazs Borbely. Tehnicianul maghiar a avut încredere în Marius Corbu, iar românul a răsplătit creditul primit. Astfel, mijlocașul a fost foarte activ în partida de pe San Siro. Jucătorul aflat pe lista preliminară a lui Gică Hagi a atins balonul de nu mai puțin de 48 de ori și a avut o rată bună de pase reușite: 23 din 30.

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Mai mult, Marius Corbu a încercat să își pună colegii în valoare și a trimis trei pase lungi de-a lungul duelului de la Milano, iar una a fost reușită. De asemenea, românul nu a pierdut nicio minge în propria jumătate de teren. Corbu a avut trei pătrunderi și a încercat două driblinguri în timpul duelului, dintre care unul a fost cu succes.

Pe plan defensiv, ”tricolorul” a contribuit de opt ori la recuperarea posesiei. De asemenea, a interceptat două baloane și a câștigat cinci din cele opt dueluri la nivelul solului. Nu același lucru s-a întâmplat în duelurile aeriene: nicio intervenție reușită. Totuși, mijlocașul lui Ferencvaros a avut o evoluție apreciată:

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  • 7.0 este nota primită de Marius Corbu pentru prestația din victoria lui Ferencvaros cu AC Milan, 2-0, conform Sofa Score.

Parcurs perfect pentru Ferencvaros în Europa League

Formația maghiară, cunoscută pentru prezențele constante în cupele europene, a uimit în prima parte a fazei grupelor din Europa League. Ferencvaros a obținut maximum de puncte după primele patru partide: 12. În drumul către această performanță, echipa din Budapesta a învins pe Celtic (3-1), Viktoria Plzen (2-1), Torreense (4-1) și AC Milan (2-0).

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Echipa lui Marius Corbu este aproape calificată în fazele eliminatorii ale competiției. Conform rezultatelor înregistrate în sezoanele precedente, trupa din Ungaria nu ar mai putea pica sub locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off-ul Europa League. Pentru a termina în primele 8 poziții, Ferencvaros ar mai are nevoie de încă 4 puncte, adică un egal și o victorie. Elevii lui Balazs Borbely vor trebui să le obțină din următoarele dueluri:

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  • 26 noiembrie 2026, Ferencvaros – Celje
  • 10 decembrie 2026, Lech Poznan – Ferencvaros
  • 21 ianuarie 2027, Ferencvaros – Juventus
  • 28 ianuarie, Hoffenheim – Ferencvaros
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