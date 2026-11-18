ADVERTISEMENT

a fost ultimul meci disputat de „tricolori” în această campanie din Liga Națiunilor. După partida de la Zenica, Marius Corbu a oferit o primă reacție, precizând că reprezentativa noastră a arătat mult mai bine și că putea câștiga. Ulterior, fotbalistul legitimat la Ferencvaros a spus unde se simte cel mai bine pe teren.

Marius Corbu, devastat după Bosnia – România 2-1

O nouă seară tristă pentru fotbalul românesc după meciul Bosnia – România 2-1. „Tricolorii” au încheiat pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor și vor juca un baraj în primăvara anului viitor pentru a încerca să evite retrogradarea în ultimul eșalon al competiției. Marius Corbu a spus că România a arătat că putea câștiga jocul de marți seară și că nu privește cu teamă „dubla” care va urma și va decide în ce Ligă se va afla pentru următoarea ediție. „Sincer, sunt foarte trist și supărat, pentru că prima impresie, așa, la cald, chiar și de pe bancă în prima repriză, a fost că e un meci care trebuie câștigat și-l putem, că suntem mai buni decât ei și ne creăm ocazii. Din cauza asta, chiar simt că se putea mult mai mult.

ADVERTISEMENT

În schimb, avem nevoie să fim atenți mult mai mult la detalii! Pentru că detaliile fac diferența, vedeți și dumneavoastră, și să credem, să credem mai mult! Putem, echipa are un potențial foarte mare, colectivul este cel mai important. Echipa să câștige și avem nevoie de rezultate pozitive. (n.r. – Vă este teamă de baraj?) Nu, mie personal, nici echipei! Nu ne e teamă de nimeni. Vrem să venim la echipa națională să câștigăm, dăm totul pentru a câștiga. (n.r. – Nu ar fi un dezastru să ajungem în ultimul eșalon al fotbalului european?) Nu-mi doresc, nu sunt eu cel care să spun că e un dezastru sau nu, dar nu mi doresc. Eu îmi doresc pas cu pas să câștigăm fiecare meci, să jucăm și să evoluăm din ce în ce mai bine!”, a spus inițial Marius Corbu.

Cum s-a simțit Marius Corbu după primele jocuri la echipa națională a României și unde dă cel mai bun randament

la naționala României pentru această ultimă acțiune din Liga Națiunilor. El a jucat și contra Poloniei, . El a mărturisit acum că a fost visul său să evolueze sub „tricolor” și că se simte cel mai confortabil să joace pe posturile de la mijlocul terenului în sus. „(n.r. – Cum e mai bine să joace echipa națională?) Nu sunt eu în măsură să răspund la această întrebare, eu sunt un jucător și jobul meu este să dau totul pe teren, indiferent de antrenor și de deciziile lui, și încerc mereu să le respect și să dau totul pentru a-i îndeplini tacticile și pentru a reuși să avem un rezultat pozitiv cu ajutorul antrenorului. Deci nu pot să dau un răspuns. (n.r. – Cum a fost contactul cu echipa națională?) Bine pentru mine, pentru că era un vis de-al meu care s-a îndeplinit și îl trăiesc la momentul actual.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că după primul meci euforia era mare; știu că în fotbal, ca și în viață, trebuie să te menții pe o linie dreaptă, nu să sari calul și nici să fii prea supărat, pentru că asta te duce mai departe, și am încercat să dau totul și azi și să obținem un rezultat pozitiv. Chiar îmi pare rău! (n.r. – Unde te simți cel mai bine în teren?) Sincer, de la mijlocul terenului pot să joc orice, orice poziție, în sus și chiar și în spate, dacă e nevoie. Bineînțeles că îmi place să atac mult mai mult decât să mă apăr, dar trebuie să știu și să mă apăr, și un jucător are nevoie de asta, așa că unde are nevoie Mister, acolo joc!”, a conchis Marius Corbu.

ADVERTISEMENT