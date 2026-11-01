Marius Corbu, assist impecabil! Gică Hagi are toate motivele să-l convoace pe fotbalistul pe care îl pândesc și maghiarii

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Ferencvaros, echipa lui Marius Corbu, s-a impus împotriva lui Paks, pe stadionul Groupama, în etapa cu numărul 12 din Nemzeti Bajnoksag. în afișul etapei din campionatul maghiar.

Marius Corbu a dat un assist în Ferencvaros – Paks 2-0

Balazs Borbely, antrenorul lui Ferencvaros, a avut încredere în calitățile lui Marius Corbu și l-a titularizat pe român. Prima repriză a duelului de la Budapesta a fost lipsit, totuși, de faze iminente de gol, iar cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 0-0.

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Actul secund a adus deschiderea scorului. În minutul 59, Marius Corbu a primit o pasă în flancul drept, iar românul a centrat în apropierea careului mic. Decizia lui Corbu s-a dovedit a fi inspirată. Dele, aflat între doi fundași adverși, s-a înălțat și l-a învins pe portarul lui Paks. Ferencvaros a continuat să pună presiune la poarta fostei adversare a Corvinului Hunedoara. Cea mai titrată echipă din Ungaria și-a mărit avantajul, în minutul 90+4. Atunci, Kristoffer Zachariassen l-a învins pe Gyetvan.

În urma succesului din această etapă, Ferencvaros a urcat pe locul 3, cu 20 de puncte. De menționat este că echipa lui Marius Corbu a disputat o partidă mai puțin față de contracandidatele la titlu. Astfel, în cazul unui succes în meciul restant, Ferencvaros ar fi lider. Elevii lui Balazs Borbely vor întâlni, în etapa următoare, pe Vasas (8 noiembrie). Până atunci, maghiarii vor face deplasarea pe San Siro, pentru duelul cu AC Milan, din Europa League (5 noiembrie).

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7.2 este nota primită de Marius Corbu pentru evoluția din Ferencvaros – Paks 2-0, conform

Marius Corbu se află pe lista preliminară a lui Gică Hagi

România va întâlni Polonia și Bosnia, la mijlocul acestei luni, în ultimele două meciuri din faza grupei Ligii Națiunilor. Până acum, ”Tricolorii” nu au obținut niciun punct și au nevoie de două victorii pentru a spera că nu vor retrograda în Liga C a competiției. Astfel, luați în vizor pentru meciurile decisive din luna noiembrie. Printre aceștia se află și numele lui Marius Corbu:

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Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0); Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0)

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0) Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)

Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0) Atacanți: Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0).