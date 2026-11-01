Marius Corbu, assist impecabil! Gică Hagi are toate motivele să-l convoace pe fotbalistul pe care îl pândesc și maghiarii

Ferencvaros, echipa lui Marius Corbu, s-a impus împotriva lui Paks, pe stadionul Groupama, în etapa cu numărul 12 din Nemzeti Bajnoksag. Românul s-a remarcat în afișul etapei din campionatul maghiar.
Balazs Borbely, antrenorul lui Ferencvaros, a avut încredere în calitățile lui Marius Corbu și l-a titularizat pe român. Prima repriză a duelului de la Budapesta a fost lipsit, totuși, de faze iminente de gol, iar cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 0-0.
Actul secund a adus deschiderea scorului. În minutul 59, Marius Corbu a primit o pasă în flancul drept, iar românul a centrat în apropierea careului mic. Decizia lui Corbu s-a dovedit a fi inspirată. Dele, aflat între doi fundași adverși, s-a înălțat și l-a învins pe portarul lui Paks. Ferencvaros a continuat să pună presiune la poarta fostei adversare a Corvinului Hunedoara. Cea mai titrată echipă din Ungaria și-a mărit avantajul, în minutul 90+4. Atunci, Kristoffer Zachariassen l-a învins pe Gyetvan.
În urma succesului din această etapă, Ferencvaros a urcat pe locul 3, cu 20 de puncte. De menționat este că echipa lui Marius Corbu a disputat o partidă mai puțin față de contracandidatele la titlu. Astfel, în cazul unui succes în meciul restant, Ferencvaros ar fi lider. Elevii lui Balazs Borbely vor întâlni, în etapa următoare, pe Vasas (8 noiembrie). Până atunci, maghiarii vor face deplasarea pe San Siro, pentru duelul cu AC Milan, din Europa League (5 noiembrie).
România va întâlni Polonia și Bosnia, la mijlocul acestei luni, în ultimele două meciuri din faza grupei Ligii Națiunilor. Până acum, ”Tricolorii” nu au obținut niciun punct și au nevoie de două victorii pentru a spera că nu vor retrograda în Liga C a competiției. Astfel, Gică Hagi a creionat lista preliminară a celor 27 de stranieri luați în vizor pentru meciurile decisive din luna noiembrie. Printre aceștia se află și numele lui Marius Corbu:
Assist, Marius Corbu! https://t.co/Iu1cTi7IUW
— TheFootballZone (@football_t69515) November 1, 2026