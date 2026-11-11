Sport

Marius Corbu, culisele convocării în premieră a celui mai în formă român din cupele europene. De ce l-a chemat Gică Hagi. Exclusiv

Cristi Coste
11.11.2026 | 10:00
Marius Corbu culisele convocarii in premiera a celui mai in forma roman din cupele europene De ce la chemat Gica Hagi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gheorghe Hagi, impresionat de forma lui Marius Corbu la Ferencvaros. Sursă foto: Colaj FANATIK
Marius Corbu este una dintre surprizele lui Gheorghe Hagi pentru meciurile rămase din Liga Națiunilor. Totuși, selecționerul are planuri mari cu mijlocașul lui Ferencvaros.
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Marius Corbu, 24 de ani, se pregătește de debutul la naționala de seniori, după ce Gheorghe Hagi l-a păstrat în lot și după definitivarea listei. La precedenta acțiune a primei reprezentative, mijlocașul celor de la Ferencvaros a prins doar lotul lărgit. Între timp, prestațiile bune din Europa League l-au propulsat ca variantă inclusiv pentru titularizare.

Marius Corbu, foarte apreciat de Gheorghe Hagi după evoluțiile din ultima perioadă. Selecționerul îl vede ca primă variantă de backup la Răzvan Marin

FANATIK a aflat că pe lista lui Hagi, Marius Corbu este trecut ca prima variantă de backup pentru Răzvan Marin. Adică la acest moment ar avea șanse de titularizare chiar mai mari decât ale lui Tudor Băluță, unul dintre jucătorii importanți ai campioanei Universitatea Craiova. Astfel că sunt șanse mari să debuteze chiar sâmbătă, contra Poloniei.

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Marius Corbu poate profita și de faptul că Răzvan Marin este suspendat pentru duelul contra Poloniei. Partida este programată sâmbătă, de la ora 21:45, pe Arena Națională. „Tricolorii” au nevoie de victorie pentru a mai spera că pot evita ultimul loc în grupă și retrogradarea în Liga C. Ar mai fi nevoie apoi și de un succes în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.

Marius Corbu nu a prins lotul final la precedenta acțiune a naționalei, iar Gheorghe Hagi a fost criticat pentru decizia de a nu-l convoca. O situație asemănătoare cu cea a lui Ianis Stoica, atacant care are un sezon excelent în Portugalia. Corbu nu a acuzat decizia selecționerului, ba chiar și-a ridicat și mai mult nivelul și l-a convins în cele din urmă pe Hagi.

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Marius Corbu a învins-o pe AC Milan joia trecută! A jucat 12 meciuri în Europa cu Ferencvaros, fără să piardă vreunul!

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Corbu a fost titular pentru Ferencvaros pe San Siro în victoria istorică a ungurilor împotriva lui AC Milan, scor 2-0. De altfel, Marius Corbu este cel mai în formă român în cupele europene la acest moment. A jucat deja 12 partide de Europa League în ediția 2026-2027. Fără nicio înfrângere! 10 victorii și două egaluri.

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Ferencavaors, revelația acestui sezon european, le-a eliminat în tururile preliminare din Europa League pe Vojvodina, Twente, Gornik Zabrze și Trabzonspor. Pe turci cu două victorii și 5-0 la general. Iar în faza ligii din Europa League, Ferencvaros are victorii pe linie. Doar Benfica și Bournemouth au reușit această performanță. Ungurii le-au învins pe Celtic, Plzen, Torrense și AC Milan.

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Marius Corbu a avut evoluții apreciate și pentru reprezentativa U21 a României, pentru care a prins 21 de selecții. A făcut parte din lotul care a obținut calificarea la Campionatul European U21 din 2025. A și marcat un gol pentru reprezentativa de tineret, la un amical pierdut împotriva Slovaciei, în 2022, scor 3-4.

  • 1,5 milioane de euro a plătit Ferencvaros pentru a-l lua pe Marius Corbu de la APOEL Nicosia. Corbu este produs al celor de la Csikszereda, de unde pleca în 2020 la echipa a doua a celor de la Puskas.
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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