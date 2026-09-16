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Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la Ferencvaros, nu a fost folosit încă la naționala României niciun minut, nici în noul mandat de selecționer al lui Gică Hagi (61 de ani), dar acest lucru s-ar putea întâmpla totuși la următoarea acțiune de la prima reprezentativă, respectiv cele patru meciuri din startul campaniei de Nations League.

Marius Corbu, fotbalistul român care a înregistrat recent cea mai mare creștere în ceea ce privește cota de piață

Fostul internațional român de tineret este în prezent un jucător important pentru echipa din Ungaria, iar recent, la ultima actualizare realizată de către cei de la în ceea ce privește cotele de piață ale fotbaliștilor, Corbu a înregistrat cea mai importantă creștere din acest punct de vedere dintre toți jucătorii români.

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Mai exact, cota sa de piață a crescut cu 500.000 de euro, de la 1.2 milioane de euro în urmă cu trei luni, la ultima actualizare, la 1.7 milioane de euro în prezent. Astfel, acesta ar putea constitui un argument în plus în favoarea unei eventuale convocări a lui de către pentru meciurile României cu Suedia, Bosnia și Polonia din Nations League. De altfel, jucătorul lui Ferencvaros chiar a fost inclus de selecționer în lotul preliminar extins pentru această acțiune, care arată în felul următor:

Cum arată lotul preliminar extins convocat de Gică Hagi pentru primele meciuri ale României în Nations League

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

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FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

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ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).