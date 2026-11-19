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După ce nu a avut ochi pentru el la acțiunea din luna septembrie, Mijlocașul lui Ferencvaros pare o variantă foarte bună pentru viitor, mai ales că are doar 24 de ani, iar Zoltan Szondi, conducătorul clubului Csikszereda, a dezvăluit că maghiarii ar putea obține un profit frumos pe urma internaționalului român, care are foarte multe oferte.

Marius Corbu are ofertele pe masă! Zoltan Szondi este sigur că Ferencvaros va face mulți bani

Alături de Ferencvaros, Formația maghiară a impresionat mai ales în Europa League, acolo unde a obținut 12 puncte din primele 4 partide și deja și-a asigurat calificarea în faza următoare. Ferencvaros a obținut chiar și o victorie de răsunet, contra celor de la AC Milan, meci în care Corbu a jucat 89 de minute.

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Zoltan Szondi, conducătorul clubului Csikszereda Miercurea Ciuc, club care l-a crescut pe Marius Corbu, a povestit că mijlocașul maghiarilor are foarte multe oferte și a putut pleca în Serie A chiar din această vară. Totuși, decizia lui Ferencvaros de a-l păstra pare inspirată, iar în urma acestui sezon cota sa ar putea exploda.

„Mie nu-mi place să mă bag în chestii de genul acesta, să vorbesc despre anumiți jucători. Dar acum mă bag, pentru că pe Marius îl am la inimă. Și nu numai eu, ci toată lumea de aici. E profund greșit să credem că este un Ianis Hagi numărul 2. Corbu nu este un jucător număr 10 niciodată. Atât Marius Corbu, cât și Ianis Hagi pot fi amândoi în teren fără nicio problemă. La Csikszereda, într-un sistem de 4-3-3, el a jucat extremă sau inter.

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La Ferencvaros joacă un fel de box-to-box. Cei de acolo au multe oferte pentru el și eu m-am rugat, practic, de Ferencvaros în vară să nu-l vândă în Serie A. Le-am spus că, dacă intră în grupele unei competiții europene, Corbu le va câștiga mulți bani. Are multe oferte datorită a două calități. Practic, ară terenul și recuperează multe mingi, citește jocul, este foarte inteligent. Între ghilimele, fură pasele adversarilor”, a declarat Szondi, potrivit

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Marius Corbu a fost printre primii copii crescuți de academia celor de la Csikszereda

Conducătorul ciucanilor a povestit că Marius Corbu a venit la Csikszereda încă de la vârsta de 11 ani, iar până la 17 ani deja ajungea în Ungaria, la Academia Puskas. În 2024, maghiarii l-au cedat liber de contract la Apoel Nicosia, care l-a vândut în doar un an și jumătate pentru 1,5 milioane de euro, la Ferencvaros.

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„A ajuns la noi când a împlinit 11 ani. Sincer, el a fost primul nostru copil care a primit cazare și masă la așa-zisa academie. Și noi eram la început de drum, ne aflam într-o clădire închiriată. Se vedea cu ochiul liber că are talent. Principalul scop pentru care l-am mutat în Miercurea Ciuc a fost să nu mai facă naveta de la Ghimeș. Dacă toată ziua ești pe drum nu te odihnești, nu primești nutriția necesară. Era unul dintre cei mai mici și cei mai buni. Muncitor, foarte religios și făcea totul pentru fotbal.

El, fiul meu și încă câțiva au făcut parte din generația 2002, care a luat campionatul la U17. A ajuns apoi la Puskas Academia, la 17 ani. Le-a trezit interesul celor de acolo atunci când a început să joace la seniori. A fost mereu ambițios și nu îl interesa nimic despre condiții, echipament, mâncarea. El doar asta voia să facă, fotbal”, a mai spus Szondi.