Sport

Marius Corbu, pe teren în amicalul de lux cu Real Madrid! Cum s-a descurcat românul și cu ce superstar al „galacticilor” a făcut schimb de tricouri

Marius Corbu a fost pe teren în amicalul pierdut de Ferencvaros în fața gigantului Real Madrid! Vezi pe FANATIK cum s-a descurcat fotbalistul român și cu ce superstar a făcut schimb de tricouri.
Dragos Petrescu
09.08.2026 | 15:46
Marius Corbu pe teren in amicalul de lux cu Real Madrid Cum sa descurcat romanul si cu ce superstar al galacticilor a facut schimb de tricouri
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Marius Corbu a făcut schimb de tricouri cu Bernardo Silva după amicalul cu Real Madrid // FOTO: colaj FANATIK
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Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul ofensiv al maghiarilor de la Ferencvaros, s-a duelat sâmbătă seară cu „galacticii” de la Real Madrid, într-un meci de pregătire care a avut loc pe Groupama Arena din Budapesta. Echipa lui Jose Mourinho s-a impus la limită, scor 2-1, iar fotbalistul român a fost prezent pe teren timp de 25 de minute. Acesta s-a ales cu o amintire de neuitat, reușind la finalul meciului să facă schimb de tricouri cu Bernardo Silva, starul portughez ajuns în această vara pe Santiago Bernabeu.

Marius Corbu a făcut schimb de tricouri cu Bernardo Silva de la Real Madrid!

„The Special One” nu a avut la dispoziție întreaga artilerie la Real Madrid, dar chiar și așa, „los blancos” tot au reușit să se impună în disputa cu Ferencvaros. „Galacticii” au punctat prin tinerii Mario Rivas (min. 41) și Carlos Espi (min. 49), în timp ce golul de onoare al clubului maghiar a fost semnat de bosniacul Kenan Kodro (min. 57).

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La pauză și-a făcut apariția pe teren și românul Marius Corbu, care a avut câteva incursiuni bune în jumătatea vicecampioanei Spaniei. În minutul 70 însă, acesta a fost înlocuit, o decizie pe care antrenorul Balazs Borbely a luat-o și în cazul celorlalți jucători pe care i-a introdus în debutul actului secund. Totuși, pe lângă duelurile pentru minge cu Vinicius și Fede Valverde, Corbu s-a ales și cu un suvenir fizic. Este vorba despre tricoul lui Bernardo Silva, pe care portughezul i l-a oferit la finalul partidei.

Marius Corbu evoluează la Ferencvaros de la începutul lui 2026

Mijlocașul român a semnat cu Ferencvaros la începutul acestui an, atunci când a fost transferat de la APOEL Nicosia în schimbul a 1,5 milioane de euro. Până în prezent, acesta a strâns 21 de meciuri în toate competițiile pentru gruparea maghiară, timp în care a izbutit să înscrie 3 goluri. Ultimul dintre acestea a venit chiar joia trecută, în victoria obținută de Ferencvaros în fața polonezilor de la Gornik Zabrze, în preliminariile UEFA Europa League.

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Pe lângă Ferencvaros și APOEL Nicosia, în CV-ul lui Corbu se mai regăsesc următoarele echipe: Akademia Puskas, FC Aqvital Csakvar (ambele din Ungaria) și FK Csikszereda, clubul din Miercurea Ciuc la care și-a făcut și junioratul. În prezent, cota sa de piață este de 1,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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