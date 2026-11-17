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Marius Corbu este una dintre surprizele plăcute ale momentului în fotbalul românesc, după o serie de prestații excelente în Europa League și un debut solid la echipa națională. Gheorghe Hagi l-a debutat pe Corbu în victoria contra Poloniei, scor 2-1, dar colaborarea dintre cei doi ar fi putut începe cu mai mult timp în urmă. Din informațiile FANATIK, Hagi a vrut să-l ia la Viitorul în 2019 pe mijlocașul ajuns acum la 24 de ani!

Marius Corbu a fost dorit de Gheorghe Hagi la Viitorul. Cine este omul din conducerea din lui Csikszereda care s-a opus transferului

Marius Corbu s-a născut în Comănești, județul Bacău, dar a făcut primii pași spre fotbalul profesionist la Miercurea Ciuc. S-a remarcat la grupa lui Barna Bajko și a avut ocazia să facă repede pasul spre Liga 3, divizie în care se afla în acea perioadă Csikszereda. A fost remarcat și de Gheorghe Hagi, care l-a vrut la Viitorul.

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Planul era să-l ia la Academia sa și să-l debuteze repede și la Viitorul, așa cum era obiceiul la clubul lui Hagi. Au fost discuții încă din 2019, dar în cele din urmă nu s-a mai concretizat această mutare. Zoltan Szondi, președintele celor de la FK Csiksereda și omul care conduce academia clubului din Miercurea Ciuc, este cel care a preferat mai mereu să dea drumul celor mai buni ai săi la formațiile maghiare.

Szondi direcționează spre Ungaria, în special spre Akademia Puskas, cam tot ce înseamnă jucători de mare perspectivă de la juniorii celor de la Csikszereda. Așa s-a întâmplat și cu Marius Corbu, care a ajuns la Academia Puskas în ianuarie 2020. În primă fază a jucat la echipa a doua a clubului maghiar, dar pasul spre prima echipă a venit destul de repede.

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Marius Corbu, ascensiune fulminantă la Akademia Puskas. A devenit printre cei mai buni mijlocași din Ungaria și a plecat la APOEL Nicosia

La Akademia Puskas, Marius Corbu s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni mijlocași din prima ligă maghiară. A ajuns să joace 129 de meciuri în toate competițiile pentru această echipă, inclusiv în preliminariile cupelor europene. A marcat 12 goluri și a dat 13 pase decisive. Contractul cu Puskas a expirat în 2024, iar românul a refuzat să mai prelungească.

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A preferat să meargă în Cipru, la APOEL Nicosia. A continuat să aibă evoluții apreciate, chiar dacă a prins puține minute pentru ciprioți în Conference League, ediția 2024-2025. A strâns totuși 54 de meciuri pentru APOEL, a marcat 7 goluri și a dat 7 pase decisive.

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Ferencvaros a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Corbu înapoi în Ungaria

În ianuarie 2026, Marius Corbu a revenit în Ungaria. Ferencvaros l-a cumpărat pentru 1,5 milioane de euro! Corbu s-a impus foarte repede și la Ferencvaros, iar sezonul 2026-2027 este unul de vis atât pentru el, cât și pentru echipa maghiară. Ferencvaros, cu românul titular în toate meciurile, a trecut de Vojvodina, Twente, Gornik Zabrze și Trabzonspor pentru a ajunge în faza grupei principale din Europa League.

Corbu era deja cerut de mai toată lumea la naționala României, dar a ales să nu îl păstreze în lot pentru acțiunea mamut cu patru meciuri în septembrie și octombrie. Selecționerul a provocat o adevărată polemică după ce l-a scos din schemă pe Corbu, deși acesta era pe lista preliminară și arăta o formă excelentă.

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1,7 milioane de euro este cota actuală a lui Marius Corbu, cea mai mare din carieră

Hagi nu l-a convocat pe Corbu în septembrie, dar s-a revanșat în noiembrie și i-a oferit șansa debutului la națională. După ce mijlocașul o bătuse pe AC Milan!

Mijlocașul de 24 de ani nu s-a demoralizat și a continuat prestațiile de excepție. Culminând cu victoria contra lui AC Milan, pe San Siro, pe 5 noiembrie, meci în care a jucat până în minutul 90+2. De altfel, Ferencvaros are victorii pe linie în grupa de Europa League, după ce le-a mai învins pe Celtic, Plzen și Torreense.

în lotul pentru meciurile cu Polonia și Bosnia, iar în partida de sâmbătă, cu Polonia, pe Arena Națională, i-a oferit și șansa debutului la prima reprezentativă. Fotbalistul lui Ferencvaros a răsplătit încrederea pe care „Regele” i-a oferit-o. , la scorul de 0-0, și a avut o prestație solidă. Hagi nu l-a putut avea pe Corbu la Viitorul, dar l-a debutat la naționala mare a României! Pariul este câștigător!