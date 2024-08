Marius Cozmiuc, la final de carieră după JO 2024: “Mi-a fost greu când am înţeles că s-a încheiat totul!”. A trecut printr-o cumpănă pentru a ajunge la Paris. Video exclusiv

România a încheiat concursurile de canotaj cu 5 medalii, dintre care două de aur şi trei de argint. Echipajul de 8+1 masculin a încheiat finala pe locul 5, fiind ultima cursă olimpică din cariera lui Marius Cozmiuc.

Marius Cozmiuc, la final de carieră după JO 2024: “Am avut o accidentare foarte serioasă”

Medaliat cu argint la Tokyo, din carieră. Într-un interviu acordat pentru FANATIK la Paris, canotorul a vorbit despre planurile pe care le are de retragere, dar şi cumpăna pe care a fost nevoit să o treacă în urmă cu doar nouă luni, având o tumoră în zona cervicală:

ADVERTISEMENT

Marius, cum a fost a patra şi ultima ediţie a Jocurilor Olimpice pentru tine?

– A fost o experienţă foarte frumoasă pentru mine, diferită. Am fost bucuros doar că am ajuns la această ediţie a Jocurilor Olimpice. Anul trecut, în noiembrie, am fost cam derutat. Am avut o accidentare foarte serioasă şi nu pot să zic că mi-am luat gândul de la Jocurile Olimpice, dar aveam mici emoţii.

“M-am dus încrezător către operaţie, chiar dacă a fost dificil după”

Cum ai reuşit să treci peste accidentarea respectivă, o chestiune mai complexă?

– Am fost pozitiv de la început, de când am aflat ceea ce problemă am. Ştiam că se poate rezolva, cu medicina şi aparatura modernă. M-am dus încrezător către operaţie, chiar dacă a fost dificil după operaţie. Am luptat cu mine, m-a susţinut soţia, m-a susţinut familia, colegii şi după două luni şi jumătate am revenit în cantonament. Acolo am făcut progrese foarte mari, iar într-un timp foarte scurt, surprinzător şi pentru mine, am reuşit să intru în programul lor de antrenamente. Cred că am reuşit să am trei luni de antrenamente serioase şi să intru în echipa de la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Care erau un obiectiv important pentru tine, ştiu că îţi doreai foarte mult să ajungi la Paris…

– Îmi doream şi această ediţie, îmi doream să fiu alături de echipă, de soţie şi mă bucur că am reuşit să obţin un rezultat bun. Locul 5 în finală să ştiţi că nu este un rezultat tocmai uşor. Nu s-a mai obţinut un loc în finală cred că din 1992 de la Barcelona, când s-a obţinut şi o medalie. Cred că de atunci, acest loc 5 este cel mai bun.

ADVERTISEMENT

“Mi-a fost greu după ce am terminat concursul, când am înţeles că s-a încheiat totul”

Ce sentimente te încearcă să ştii că după patru ediţii de Jocuri Olimpice şi medalie obţinută s-a încheiat?

– Sincer să vă zic, mi-a fost greu după ce am terminat concursul, când am înţeles că s-a încheiat totul. Dar niciodată să nu spui niciodată, nu ştiu pe viitor ce planuri voi avea. Poate voi încerca şi o altă ediţie a Jocurilor Olimpice. Acum, mă bucur că sunt sănătos, îmi doresc să fiu în continuare sănătos. Vreau să mă relaxez, să fiu alături de timpul liber pe care-l voi avea.

ADVERTISEMENT

Adică te gândeşti să şi continui?

– Nu ştiu să vă zic. Acum zic nu.

A trăit la maximum cursa soţiei: “Îşi dorea şi ea această medalie olimpică”

Cum ai trăit cursa de medalii a soţiei ( )? Au fost emoţii mari?

– Au fost emoţii foarte mari. Chiar atunci veneam în drum spre bază, am ajuns la timp să văd cursa. M-am bucurat foarte mult pentru locul obţinut. Îşi dorea şi ea această medalie olimpică. În urmă cu câţiva ani ne gândeam să ne retragem şi Ionela spunea că “parcă aş mai rămâne pentru acea medalie şi vreau să o obţin şi eu”. Eu am câştigat-o la Tokyo şi i-am zis că dacă îşi doreşte asta eu o susţin. Mă bucur că a reuşit şi acum este împăcată.

Bucurie mare pentru medalie de argint sau puţină amărăciune având în vedere că Gianina şi Ionela au fost invincibile la Campionatele Europene sau Mondiale?

– Marea Britanie este un echipaj foarte bun, au şi recordul probei lor. A fost prima confruntare directă pe care au avut-o aceste echipaje.

Cu ce gânduri pleci de la Paris, Marius?

– Foarte recunoscător că am reuşit şi această ediţie a Jocurilor Olimpice. Am învăţat multe, cum spunea şi doamna Lipă: “Nu există nu se poate”…

Eşti emoţionat…

– Mă gândesc prin ce-am trecut şi nu a fost uşor.

A fost un drum greu, din ceea ce îmi spui şi ai avut mult de tras ca să poţi să fii aici…

– Aşa este, într-adevăr.

Dintre cele patru ediţii ale Jocurilor Olimpice, care e cea mai importantă amintire care ţi-a rămas?

– Podiumul de la Tokyo. Am simţit o eliberare, o împlinire, îmi doream acea medalie. Mai aveam două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Nu am făcut rezultate foarte bune atunci, dar mă bucur că am obţinut medalia olimpică.

Crezi că echipa României va rămâne la fel de puternică sau poate chiar mai puternică pentru următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice?

– Cu siguranţă va rămâne la fel de puternică, dar îmi doresc să fie şi mai puternică.

Marius Cozmiuc, interviu după ultima cursă a carieri la Jocurile Olimpice