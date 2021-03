Marius Crăciun de la Survivor și Diana Belbiță de la Exatlon, scene intime. Cum au fost surprinși cei doi

Marius Crăciun s-a alăturat în urmă cu mai puțin de o lună competiției sportive Survivor România, lumea întrebându-se care este adevărul despre scenele intime avute cu Diana Belbiță, în timpul unui alt reality show.

Cei doi au participat în urmă cu câțiva ani la emisiunea Ferma, unde au fost provocați de un alt concurent să se sărute. De aici și până la o poveste de dragoste a mai fost doar un pas, ajungând chiar să doarmă în același pat într-o noapte.

S-a pus mult timp problema dacă tinerii au avut parte de scene intime în show-ul de la Pro TV, însă au fost discreți și nu au dorit să ofere prea multe informații. Ce-i drept, Marius Crăciun și Diana Belbiță s-au comportat ca un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.

Marius Crăciun și Diana Belbiță, totul despre scenele romantice de la Ferma

După încheierea competiției Ferma, Marius Crăciun și Diana Belbiță au luat-o pe drumuri separate, mai ales că fosta concurentă de la Exatlon a trebuit să plece în Canada pentru a se antrena pentru galele UFC. Cei doi au păstrat în continuare legătura, însă mai mult în online.

Actualul concurent de la Survivor România a recunoscut că îi este dor de fosta sa colegă de emisiune, mărturisind cu această ocazie că foarte multă lume îl întreabă ce face Diana Irena Belbiță.

„De Diana mi-a fost cel mai dor, cu ea am păstrat legătura! Și cu Remus și cu tine! Nu am mai vorbit deloc cu Brigitte, cu Pastramă! În rest, cred că am luat legătura cu toată lumea”, i-a spus Marius Crăciun lui Vali Bărbulescu, într-o emisiune de televiziune.

„Lumea mă întâlnește și mă întreabă: ce face Belbiță? Mai ești cu ea? Stai puțin, dar eu ce fac”, adăuga fostul concurent de la Ferma la momentul respectiv.

Marius Crăciun luptă în prezent pentru marele premiu de la Survivor România, unde îl cunoaște pe Cătălin Moroșanu, tot din timpul filmărilor pentru Ferma, pe care a reușit să o câștige. Piteșteanul a încasat premiul de 50.000 de euro.

Războinicul este gata să înfrunte noi provocări în jungla dominicană, declarând că este obișnuit cu greutățile încă de mic pentru că familia sa nu a avut o situație financiară tocmai bună. Concurentul dă totul pentru competiția sportivă în care e implicat.

