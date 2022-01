Din ce face bani acum Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Cu ce se ocupă în viața de zi cu zi

Marius Crăciun a dezvăluit din ce face bani în prezent, la mai bine de jumătate de an de când s-a terminat Survivor România 2021.

Sportivul a ajuns în finala show-ului alături de Andrei Dascălu și Zanni, acesta din urmă fiind cel care a plecat acasă cu marele premiu.

Fostul campion la judo a încercat, o perioadă, să fie instructor personal. După ce a realizat că acest job nu îl ajută prea mult în plan financiar, Marius Crăciun a ales altceva.

Din ce face bani acum Marius Crăciun de la Survivor România 2021

este acum marketing manager, funcție pe care a deținut-o și înainte de plecarea la Survivor România 2021. Banii câștigați pe parcursul reality show-ului nu l-au ajutat decât pentru o perioadă scurtă.

“Banii nu au fost deloc mulţi şi nu pot spune că mi-am îndeplinit vreun vis. M-au ajutat pe o perioada scurtă.

Am intenţionat să activez ca instructor personal, dar nu mi-a mers foarte bine şi am ales să revin la funcţia de marketing manager, pe care am avut-o înainte de a pleca la «Survivor»”, a dezvăluit Marius Crăciun pentru .

De asemenea, sportivul a mai spus că nu s-au schimbat foarte multe lucruri în viața lui după . A devenit mai cunoscut în România, dar a primit și câteva campanii de publicitate.

Ceea ce l-a ajutat cu adevărat este experiența de viață pe care a câștigat-o în cele șase luni petrecute în competiție.

“În afară faptului că am devenit oarecum mai cunoscut de către oameni şi am primit câteva campanii de publicitate, nu s-a schimbat cu nimic viaţa mea după Survivor.

Doar mi-a dat o experienţă de viaţă în plus, pe care nu o voi uita niciodată.”, a mai spus Marius Crăciun pentru sursa citată.

Tânărul este într-o stare bună atât fizic, cât și psihic. După întoarcerea din Republica Dominicană, acesta a luat o pauză de la sport pentru a se recupera.

“Sunt într-o stare bună, atât fizic, cât şi psihic. Pe partea psihică am stat mereu bine, dar de când m-am întors acasă, pe partea sportivă am făcut o mică pauză încercând să mă refac din punct de vedere muscular şi ligamentar.”, a adăugat fostul concurent din echipa Războinicilor.