Marius Croitoru a început războiul cu rivalii de la Universitatea Craiova: „Eu nu o să acuz oboseala. D-aia au vrut să joace în cupele europene”

FC U Craiova 1948 este echipa momentului în acest start de sezon. Clubul lui Adrian Mititelu are patru puncte după ce a învins-o pe CFR Cluj și a făcut egal cu FCSB. Oltenii au jucat bine și în prima etapă, dar au pierdut la Ovidiu, cu Farul. Pentru FC U urmează Marius Croitoru e montat să câștige.

Marius Croitoru, înainte de FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova: „D-aia îmi doresc să joc în cupele europene, să joc din 3 în 3 zile”

Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” e programat duminică, 7 august, de la ora 21:30. La acest meci va reveni pe banca tehnică și Marius Croitoru, suspendat la jocurile cu CFR Cluj și FCSB. Antrenorul în vârstă de 41 de ani și-a „înțepat” rivalii, care

„Este un derby al orgoliilor. Este cel mai important lucru pentru cei care iubesc FC U. E clar că trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. E un meci de campionat, trei puncte puse în joc, care ne ajută să ne îndeplinim obiectivul, dacă vom câștiga.

Am pregătit meciul normal, așa cum pregătesc toate meciurile la care am fost antrenor și la care voi fi de acum încolo. Nu e nimic special, dar e mai mult un meci extraordinar în afara terenului. Noi jucătorii și antrenorii știm ce am de făcut. Noi tot ce vom face vom face pentru voi, cei care iubiți această echipă.

Atâta timp cât joci din 3 în 3 zile e normal să existe această uzură. Dacă se întâmpla asta la mijloc de campionat era ceva normal. Dar e început de campionat și e normal să resimți acest lucru. Dar d-asta s-au calificat, d-asta au vrut să termine în primele echipe ale campionatului, ca să joace în cupele europene.

La fel de vom dori și noi la un momentdat. Și dacă vom ajunge acolo, eu dacă voi fi antrenor, nu voi acuza acest lucru. D-aia îmi doresc să joc în cupele europene, să joc din 3 în 3 zile. Nu cred că cine e calificat în această competiție nu știe ce urmează”, a declarat Marius Croitoru.

Derby fără Juan Bauza

Din nefericire pentru FC U Craiova 1948, Croitoru nu se va butea baza pe serviciile lui Argentinianul s-a accidentat pe Național Arena și va lipsi 45 de zile de pe gazon.

„Pepe e o pierdere imensă pentru noi. Cred că e cel mai bun jucător ofensiv din România. Una e să îl ai pe Bauza în echipa și alta e să fie accidentat. Trebuie să dăm dovadă de echipă puternică, iar cei care intră să îl înlocuiască, să dea tot ce au mai bun.

Eu înțeleg importanța lui Pepe, dar ei trebuie să dea dovadă că împreună suntem mai puternici”, a adăugat antrenorul gazdelor.