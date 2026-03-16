Marius Croitoru a revenit cu victorie la Botoșani și a dat drumul la petrecere: „Au dreptul să facă cum vor ei”

de poveste pe banca celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul și echipa sa au învins-o pe , în urma unei partide cu un scenariu interesant.

Ce spune Marius Croitoru după revenirea la FC Botoșani

Vechiul și noul tehnician de la FC Botoșani spune că și-a felicitat jucătorii după prestația pe care au avut-o. Croitoru le-a dat binecuvântarea sa fotbaliștilor de a sărbători acest succes important pe care l-au obținut.

„Meritul este al băieților. Au crezut când le-am zis că vom întoarce scorul dacă vom juca la fel. Am dominat o echipă jucând în 10. E adevărat că au avut o ocazie imensă, dar Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult. Și la 1-1 am încercat să câștigăm. I-am felicitat și personal, o fac și acum: bravo lor.

Cel mai greu lucru în fotbal este să te obișnuiești cu înfrângerile. Când te obișnuiești cu ele, ajungi să simți că e ceva normal. Acum au ocazia să întoarcă tot ce a fost negru pentru ei în ultima perioadă. Acele 42 de puncte tot ei le-au făcut. Le-am zis să avem încredere că îi întoarcem. Asta le-a spus și Miron la pauză, e numai meritul lor.

Meritele sunt ale celor care au alcătuit lotul, eu doar am găsit ce era aici. Și, în mare măsură, meritul este al jucătorilor. Trebuie să înțeleagă că nu există titular și rezervă. Multe bucurii în orașul ăsta nu avem și cred că o mare bucurie este sâmbătă seara, când oamenii vin în nocturnă la meci. În seara asta ne bucurăm, refulăm, au dreptul să o facă cum vor ei. Nu mă interesează ce fac. Este o victorie muncită, care ne aduce o liniște pe care băieții nu au mai simțit-o în ultima vreme”, a declarat Marius Croitoru.

Scenariu incredibil la revenirea lui Marius Croitoru la FC Botoșani

Gazdele au fost conduse, au egalat, după care înainte de pauză au mai luat un gol și au rămas și cu un om mai puțin. A venit însă finalul confruntării, iar în minutul 89 Andrei Dumiter a egalat, după care lovitura de grație a fost dată Diaw, două minute mai târziu. Astfel, datorită acestui rezultat, cei de la FC Botoșani își confirmă practic prezența în lupta pentru play-off-ul de Europa.

Formația patronată de Valeriu Iftime este una dintre cele care și-a depus dosarul pentru a primi undă verde de participare în cupele europene în sezonul viitor. Datorită acestui succes cu Unirea Slobozia, cei de la FC Botoșani sunt pe locul 2 din play-out, cu 24 de puncte.