Sport

Marius Croitoru a revenit cu victorie la Botoșani și a dat drumul la petrecere: „Au dreptul să facă cum vor ei”

FC Botoșani a reușit o revenire importantă împotriva celor de la Unirea Slobozia, în prima etapă din play-out, și a învins, 3-2, chiar dacă a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
Mihai Alecu
16.03.2026 | 20:32
ULTIMA ORĂ
Marius Croitoru s-a bucurat după revenirea la FC Botoșani. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Marius Croitoru a avut parte de o revenire de poveste pe banca celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul și echipa sa au învins-o pe Unirea Slobozia, 3-2, în urma unei partide cu un scenariu interesant.

Ce spune Marius Croitoru după revenirea la FC Botoșani

Vechiul și noul tehnician de la FC Botoșani spune că și-a felicitat jucătorii după prestația pe care au avut-o. Croitoru le-a dat binecuvântarea sa fotbaliștilor de a sărbători acest succes important pe care l-au obținut.

ADVERTISEMENT

„Meritul este al băieților. Au crezut când le-am zis că vom întoarce scorul dacă vom juca la fel. Am dominat o echipă jucând în 10. E adevărat că au avut o ocazie imensă, dar Dumnezeu ține cu oamenii care încearcă mai mult. Și la 1-1 am încercat să câștigăm. I-am felicitat și personal, o fac și acum: bravo lor.

Cel mai greu lucru în fotbal este să te obișnuiești cu înfrângerile. Când te obișnuiești cu ele, ajungi să simți că e ceva normal. Acum au ocazia să întoarcă tot ce a fost negru pentru ei în ultima perioadă. Acele 42 de puncte tot ei le-au făcut. Le-am zis să avem încredere că îi întoarcem. Asta le-a spus și Miron la pauză, e numai meritul lor.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Meritele sunt ale celor care au alcătuit lotul, eu doar am găsit ce era aici. Și, în mare măsură, meritul este al jucătorilor. Trebuie să înțeleagă că nu există titular și rezervă. Multe bucurii în orașul ăsta nu avem și cred că o mare bucurie este sâmbătă seara, când oamenii vin în nocturnă la meci. În seara asta ne bucurăm, refulăm, au dreptul să o facă cum vor ei. Nu mă interesează ce fac. Este o victorie muncită, care ne aduce o liniște pe care băieții nu au mai simțit-o în ultima vreme”, a declarat Marius Croitoru.

FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii...
Digisport.ro
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
ADVERTISEMENT

Scenariu incredibil la revenirea lui Marius Croitoru la FC Botoșani

Gazdele au fost conduse, au egalat, după care înainte de pauză au mai luat un gol și au rămas și cu un om mai puțin. A venit însă finalul confruntării, iar în minutul 89 Andrei Dumiter a egalat, după care lovitura de grație a fost dată Diaw, două minute mai târziu. Astfel, datorită acestui rezultat, cei de la FC Botoșani își confirmă practic prezența în lupta pentru play-off-ul de Europa.

Formația patronată de Valeriu Iftime este una dintre cele care și-a depus dosarul pentru a primi undă verde de participare în cupele europene în sezonul viitor. Datorită acestui succes cu Unirea Slobozia, cei de la FC Botoșani sunt pe locul 2 din play-out, cu 24 de puncte.

ADVERTISEMENT
Gloria Bistrița produce surpriza și o învinge pe CSM București! Cum arată clasamentul...
Fanatik
Gloria Bistrița produce surpriza și o învinge pe CSM București! Cum arată clasamentul din Liga Florilor
Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. U Cluj – CFR Cluj începe la...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. U Cluj – CFR Cluj începe la ora 20:30. Atmosferă fabuloasă înainte de derby. Video
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2. „Remontada”...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2. „Remontada” fabuloasă în zece oameni la primul meci al lui Marius Croitoru! Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!