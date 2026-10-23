Marius Croitoru, după Botoșani – Petrolul 1-3: „Avem probleme interne!”

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Eșec pentru FC Botoșani și în etapa a 13-a din SuperLiga. , provocându-le o nouă înfrângere. După meci, Marius Croitoru a pus rezultatul pe seama unor probleme interne de la club.

Marius Croitoru a explicat motivul înfrângerii cu Petrolul

FC Botoşani ocupă locul 11, cu 14 puncte, iar rezultatele recente continuă să o apropie mai mult de zona „fierbinte” a clasamentului. Marius Croitoru a pus eșecul cu Petrolul pe seama unor probleme interne la club și și-a cerut scuze față de toți suporterii moldovenilor care au venit la meci și au susținut echipa până la final. Antrenorul a ținut chiar să își laude adversara, în timp ce despre elevii săi a spus că nu au putut mai mult decât au arătat pe teren. „Azi, pur şi simplu, ne-au surclasat la toate capitolele. Au fost echipa mai bună şi este o lecţie pentru noi toţi. Mergem mai departe.

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Trebuie să învățam din aceste lucruri. Mergem mai departe. Băieții au încercat, atât au putut în seara aceasta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit și ne-au încurajat. Am arătat rău din toate punctele de vedere. Avem ceva probleme interne, nu pot să spun. Este întreaga mea responsabilitate, au jucat cum am cerut, dar nu au putut mai mult. Campionatul este lung, important este să învățăm că anumite echipe sunt mai organizate sau chiar mai bune și trebuie să schimbăm din mers, să jucăm altceva. Azi am avut un adversar foarte bun, bravo lor!”, a spus Marius Croitoru conform

Marius Croitoru, la a doua suspendare din acest sezon

FC Botoșani a jucat doar 13 meciuri în acest sezon, dar Marius Croitoru a bifat deja a doua suspendare. La partida cu Petrolul, tehnicianul moldovenilor a încasat al patrulea cartonaș galben din această stagiune. El va fi suspendat în următoarea etapă, în care echipa lui va juca în deplasare chiar cu campioana României, Universitatea Craiova. Anterior, Croitoru văzuse cartonașul galben în etapele 8, 10 și 12, în precedenta (0-2 la București cu Dinamo) având un .

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Prima eliminare pe care Marius Croitoru a suferit-o în acest sezon a fost cea în urma cartonașului roșu încasat direct de la Marian Barbu în meciul Botoșani – Rapid 1-1, în a doua etapă. El nu și-a putut coordona ulterior echipa de pe banca tehnică în etapele 3 și 4. Antrenorul de 46 de ani este recunoscut în fotbalul românesc drept unul dintre cei mai temperamentali tehnicieni, adunând mai multe cartonașe roșii și suspendări de-a lungul mandatelor sale.