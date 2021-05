Marius Croitoru, acuzații grave pentru jucătorii săi după Clinceni – Botoșani 4-3: „Merg către nesimțire!”

Marius Croitoru a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a primit prea ușor golurile și cere mai multă concentrare din partea jucătorilor, având în vedere diferența mare de scor care a fost în favoarea lui FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Academica Clinceni și FC Botoșani au oferit un meci cu adevărat surprinzător în ply-off-ul Ligii 1. Moldovenii au condus cu 3-1, însă echipa lui Ilie Poenaru a reușit să revină și să câștige confruntarea, stabilind scorul final, 4-3.

Marius Croitoru nu și-a putut explica scăderea de formă bruscă a echipei sale în a doua repriză, când elevii săi au primit nu mai puțin de trei goluri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Croitoru, acuzații grave către jucătorii săi după Clinceni – Botoșani 4-3

Marius Croitoru a fost extrem de nervos la finalul meciului, tehnicianul lui FC Botoșani nu a înțeles cum s-au putut lua atât de ușor golurile:

„Nu am explicații, poate jucătorii să aibă, eu unul nu am. Nu pot să înțeleg, am vreo 30 de ani de când sunt pe terenurile de fotbal, chiar merg spre nesimțire. Consider că am încercat să le fac toate condițiile și tot programul pentru a le face viața mai ușoară.

ADVERTISEMENT

Dar, ce s-a întâmplat în seara asta e o palmă grea dată mie, pe urmă tuturor celor care investesc și iubesc echipa. Așa cum am știut să le fac un program bun, așa le pot face și un program rău”.

„Ușa e deschisă pentru plecări și pentru veniri!”

Marius Croitoru a continuat și a explicat faptul că nu vrea să ia decizii radicale după meciul cu Clinceni, însă i-a amenințat pe jucători că în perioada de transferuri se poate întâmpla orice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ușa e deschisă și pentru plecări și pentru veniri, dar nu vreau să iau decizii radicale după un meci, nu asta e fața noastră. Vor avea de plătit și vor face spume, vor plăti scump pentru meciul ăsta.

La cum arăta jocul, nu mă gândeam că putem să facem așa ceva. E și greșeala mea că am lăsat unii jucători pe teren, în care am avut încredere”, a mai spus Marius Croitoru la finalul meciului.

ADVERTISEMENT