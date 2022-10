Marius Croitoru, adevărul despre plecarea de la FC U Craiova: ”El e singurul nevinovat din toată povestea asta”

Tehnicianul a ajuns la un pentru încetarea contractului susținând că nu mai poate resuscita echipa.

Marius Croitoru a explicat de ce a ales să plece de la FC U Craiova

Decizia plecării lui Marius Croitoru de la FC U Craiova a dat drumul unui val de din partea fanilor olteni, dar tehnicianul a vorbit în termeni laudativi despre patron și a precizat că acesta nu are nicio vină.

”Dacă ar fi fost vorba doar de un singur meci slab, mă gândeam. Dar când evoluția noastră a fost în scădere de mai mult timp, era și normal să se ajungă în momentul ăsta. Să plec! Atunci când nu sunt rezultate e clar că pleacă antrenorul.

Cel mai îndreptățit să își dorească să meargă lucrurile este în primul rând patronul. Apoi antrenorul. Patronul bagă bani. M-am întâlnit după meciul cu Chindia cu dânsul. Când respecți un om, munca și sentimentele acestuia, banii pe care îi investește în echipă, nu poți să te prevalezi de un contract.

Nu am acceptat să vorbim despre bani, am încheiat amiabil colaborarea. Singurul nevinovat din toată povestea asta este domnul Mititelu. N-are nicio vină. Mi-a pus totul la dispoziție, condiții bune, salarii plătite la zi, jucători. Din păcate, n-a fost să fie”, a declarat Croitoru, pentru .

Momentul în care și-a dat seama că nu mai poate face nimic

Tehnicianul a simțit că după eșecul în fața Chindiei nu mai poate să ridice moralul jucătorilor și de aceea a ales să plece. El a precizat că a avut toată susținerea patronatului și a ținut să-i mulțumesă lui Adrian Mititelu.

”Marea surpriză neplăcută este jocul echipei din ultimele etape. Asta am discutat cu Adrian Mititelu după meciul cu Chindia. Nu era supărat de rezultat, era supărat pe evoluția echipei. Când te uiți în față și nu vezi că lucrurile pot evolua este și normal, ca patron, să iei o decizie.

Iar cea mai corectă decizie în momentul respectiv a fost asta. Ca eu să plec! Eu i-am spus că vreau să plec. Am intrat în vestiar și i-am văzut pe jucători cu capetele plecate, triști, abătuți. Probabil, erau conștienți că am pierdut un meci pe care nu aveam voie să-l pierdem.

În momentul ăla nu mai puteam să le transmit un mesaj care să le ajungă la minte și la suflet. Am simțit că nu pot face mai mult și am zis să dau posibilitatea altui antrenor să vină cu altă metodă, cu alt discurs, pentru că nu merită băieții să sufere.

Nici domnul Mititelu, nici Adiță, pentru că sunt oameni care au crezut în mine. N-am vrut să-i dezamăgesc. N-am ce să-i reproșez lui Adrian Mititelu. Chiar îi mulțumesc că mi-a dat posibilitatea să antrenez o echipă mare. Mare! Din păcate, n-a fost să fie”, a continuat Croitoru.

Croitoru bagă mâna în foc pentru jucători

În final, antrenorul de 42 de ani adus la FC U Craiova în vară după despărțirea de FC Botoșani a ținut să afirme faptul că nu crede în varianta conform căreia de la gruparea oltenă.

”Niciodată nu pot să cred că jucătorii au făcut ceva împotriva mea. Nu e nimic adevărat! Îi respect enorm, le respect carierele. Am avut o colaborare foarte bună cu toată lumea din staff. Nu e normal ca jucătorii să sufere. Eu am avut și am încredere totală în ei, sută la sută.

Nu m-am gândit o secundă la altceva și aș pune orice la bătaie că acești băieți au fost curați. Să o luăm pe rând. Negru, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din echipă. A dat mereu totul. Se mai întâmplă să ai un meci mai slab. Eu sunt foarte mulțumit, iar Radu știe relația noastră. Nu mă îndoiesc de el, Doamne-ferește!

Gabi Iancu a avut o accidentare. A simțit dureri și mi-a zis că vrea să încerce și altă părere. I-am dat voie să se ducă să facă un control la București. Drept dovadă i-a apărut că are o leziune musculară. Deci, Gabi a fost accidentat.

La fel și despre Chițu, nici nu-mi trece prin cap că ar fi făcut ceva. Că a avut copilul o evoluție mai slabă, asta e cu totul și cu totul altceva. Am curaj să bag mâna în foc pentru acești băieți. De fapt, pentru toți băieții. Vă spun clar că nu m-am simțit lucrat”, a încheiat Croitoru.