Marius Croitoru amenință Rapidul: „Suntem o forță!”

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Marius Croitoru (45 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani – Rapid din etapa a doua a SuperLigii, programat să se dispute luni seară, cu începere de la ora 21:30. Cu această ocazie, printre altele, antrenorul echipei moldovene le-a transmis giuleștenilor că ar trebuie să fie „în gardă” la această partidă.

Ce a declarat Marius Croitoru înainte de FC Botoșani – Rapid

Asta pentru că, în viziunea lui, echipa sa a dovedit în mai multe rânduri până în prezent că reprezintă un adversar mai mult decât de temut la partidele de pe teren propriu. Astfel, tehnicianul a subliniat că are așteptări destul de mari de la acest meci. De asemenea, a apreciat că sunt șanse mari ca jocul dintre cele două echipe să se dovedească unul plăcut pentru privitori.

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Ce așteptări are Marius Croitoru de la jucătorii săi

Totodată, a explicat și că se așteaptă ca jucătorii săi să arate o motivație suplimentară contra Rapidului, bineînțeles dat fiind faptul că este vorba despre una dintre echipele cu pretenții din SuperLiga. „Este un meci pe teren propriu, un meci în care sau mai bine zis la noi acasă, unde am dovedit de atâtea ori că FC Botoșani este o forță. Ne așteaptă un meci dificil, chiar dacă și ei au câștigat în ultimele minute, acasă, cu o nou promovată, e clar că așteptările lor sunt mari pentru acest an, așa cum de altfel sunt și ale noastre.

Eu zic că va fi un meci plăcut, un meci în care se vor întâlni două echipe bune ale campionatului. Cine e mai pregătit la ora meciului, cred că va avea șanse mai mari de reușită. Meciurile cu echipele mari… Și nu înțeleg de ce, dar mă pun în locul lor pentru că și eu am fost jucător și sunt anumite echipe cu care concentrarea, dorința ta este mult mai mare.

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Joci cu o echipă de nivelul tău, e clar că lucrurile stau puțin diferit. Consider că trebuie să fii mai concentrat și să îți dorești într-adevăr mult mai multe. Dar asta e și dovada că acasă suntem foarte buni și în deplasare încă mai avem această diferență de exprimare, până la urmă, că aici stă totul.

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Atunci când am fost prima dată, câștigam foarte multe meciuri în deplasare, nu câștigam pe teren propriu. Acum e invers, probabil acasă cu publicul și cu terenul propriu, cu suporterii în spate, băieții au mai multă încredere în ei. Cred că este singura explicație pe care o pot găsi acuma”, înainte de FC Botoșani – Rapid, citat de